"Cœur de lumières", le spectacle immersif qui fait briller l'église Saint-Sulpice de Paris

Le spectacle immersif "Cœur de lumières" s'invite au sein de l'église Saint-Sulpice de Paris jusqu'au 23 novembre prochain. "On joue sur des projections monumentales, qui investissent quasiment un hectare de murs, de voûtes et de pierres, avec plus d'une centaine de comédiens, d'artistes bénévoles et professionnels qui s'entremêlent", explique Damien Fontaine, metteur en scène et scénographe, sur le plateau du JT de 23h info, mercredi 30 octobre.

"Une histoire artistique, technologique et humaine"

On retrouve notamment dans le spectacle "un peuple qui gronde". "J'ai choisi de calquer une vision romanesque des bâtisseurs de cette église sur la grande histoire de la capitale et de la France de 1640 à la veille de la Révolution, en 1780", détaille Damien Fontaine. Le metteur en scène a imaginé un "spectacle sur mesure pour le lieu" mêlant à la fois "cet art de projection d'images monumentales" et une "histoire portée par des gens". "C'est autant une histoire artistique, technologique qu'humaine", insiste-t-il.

