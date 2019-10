Albuquerque international balloon fiesta : une féerie de montgolfières au pays de Dark Vador

Pendant dix jours, le ciel d'Albuquerque au Nouveau Mexique se colore de centaines de montgolfières. Les ballons classiques le disputent aux aéronefs "hollywoodiens".

Albuquerque est la capitale économique de l'état du Nouveau Mexique au sud ouest des USA. Pendant dix jours en octobre sa population double à l'occasion du Balloon Fiesta, l'un des plus importants rassemblements de montgolfières dans le monde.

Cette année, 550 Air Balloons se sont installés sur le Ballon field d'Alameda Boulevard. Près de 880 000 spectateurs sont attendus, 650 pilotes du monde entier sont entrés en compétition, dont 3 équipages français.La fête dure plus d'une semaine.

Féérioe dans le ciel d'Albuquerque (Jean-Claude Desjacques)

Vers 6 heure du matin, c'est le même rituel auquel participe Laurent Lajoye, le pilote lorrain. Il faut atteler la nacelle, gonfler le ballon.Son équipage et sa famille connaissent la manoeuvre par coeur, mais ce qui change ici au Nouveau Mexique c'est que cette étape se déroule au milieu d'une vaste foule qui a envahi le terrain depuis 5h du matin, situation inconcevable dans un meeting tel que celui ci en Europe !

Sous l'oeil de Dark Vador

L'enveloppe de la montgolfière de Laurent est aux couleurs de son entreprise, bleu et jaune, très classique… surtout lorsque l'on voit se déployer autour de lui les formes surprenantes des autres ballons ! Eh oui ici, on est aux USA et on aime le spectacle, la démesure, un véritable Disneyland dans les airs avec une diligence qui côtoie, Maitre Joda ou Dark Vador.

Dark Vador et Maître Yoda à Albuquerque (Jean-Claude Desjacques)

Un show aérien au pays de Disney

Titi qui s'élance, Bib-bip et le Coyote, un Schtroumpf gonflable (Smurf aux USA) une sorcière, Teddy Bear et même le ballon officiel des Marines. C'est pour cela qu'avant les premières lueurs du jour on se rue en famille à Albuquerque, on y installe tables, chaises et même lits de camps…

Un Schtroumpf à Albuquerque (Jean-Claude Desjacques)

Le show dans les airs, la kermesse au sol, tous les fabricants de ballons répondent présents, des centaines de sponsors et comme on est dans l'ouest, le pays des cowboys, un festival de country music, des feux d'artifice plusieurs fois dans la semaine et cerise sur le gâteau : l'International Balloon Museum ouvert en 2005 qui domine le site de la manifestation… Le show peut démarrer et il perdure depuis 1972, bientôt 50 ans !

Ambiance Far-West à Albuquerque (Jean-Claude Desjacques)

Au début c'était une petite réunion d'amateurs, orchestrée par une radio locale avec l'aide d'un industriel de l'aéronautique, seul possesseur d'un ballon dans cet état du sud ouest des Etats-Unis. Le parking d'un centre commercial servait d'aire de décollage !

Du Bleu Blanc Rouge dans le ciel d'Albuquerque (Jean-Claude Desjacques)

Albuquerque dépassé par Chambley-Bussières

Détenteur du record du monde du nombre de ballons alignés simultanément en un même lieu, l'Albuquerque International Ballon Fiesta a été détrôné en juillet 2013 par… la France et plus précisément par le Mondial Air Ballons créé par en 1989 par Philippe Buron Pilâtre (descendant de Pilâtre de Rozier qui fut le premier à s'élever en Montgolfière le 21 novembre 1783 à Paris ), sur l'ancienne base de l'Otan de Chambley-Bussières en Lorraine, la région de notre pilote Laurent Lajoye.

Vol au-dessus de paysages mythiques

L'aéronef de Laurent peut décoller. Le temps est clair malgré un léger brouillard qui va provoquer en ce début de compétition trois accidents dont un grave. Cet événement est l'occasion pour les équipages de survoler quelques uns des plus beaux et mythiques paysages de l'ouest américain.

Sous les nacelles des Wind Riders défilent le Rio Grande River, des kilomètres de la vielle route 66 qui subsistent encore, le désert et les territoires Navajos, et plus à l'est la fin de la chaine des Rocky Mountains (les Rocheuses) avec le Sandia Peak qui culmine à 3250 mètres... So Long ! 3250 mètres.. So Long !