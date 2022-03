Des street-artistes font résonner les œuvres de Molière quatre siècles plus tard à Montpellier

Ils sont treize artistes contemporains, invités par l'association montpelliéraine Lineup et le Conseil départemental à revisiter les plus grandes pièces théâtrale de Molière.

Des peintres, graffeurs, illustrateurs ou collagistes donnent leur vision personnelle de Molière dans l'exposition De la scène à la toile au domaine départemental des Pierrevives. Car en ce quatrième centenaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin, les textes et pièces de Molière n'ont pas pris une ride. Il reste le dramaturge français le plus lu et traduit dans le monde.

Parmi les artistes invités, Mara, un collagiste célèbre dans les rues de Montpellier pour ses personnages au visage en croix cachés dans la ville. Lui s'est attaqué au Malade imaginaire pour en offrir une vision inédite qui épate le visiteur.

Je suis bluffée par toutes les techniques, toute la créativité qui montrent que Molière est toujours d'actualité. Une visiteuse

Au total, ce sont dix pièces de Molière qui se révèlent de manière complètement singulière. A l'image de l'illustrateur Olivier Bonhomme qui a revisité Dom Juan en détournant les codes baroques. L'artiste nantais Ador qui explore la satire et la caricature a lui mis en scène Tartuffe.

Les comédies de Molière ont été et sont toujours une véritable source d’inspiration pour les metteurs en scène, scénographes, plasticiens, écrivains, illustrateurs. Ils sont nombreux ceux qui par le crayon, la plume ou le burin ont illustré ce grand auteur.

Molière inspire les street-artistes

Le XVIIe siècle est une époque de grande foi religieuse et les comédiens étaient mal vus comme l'étaient il n'y a pas si longtemps les street-artistes qui aujourd'hui sont entrés dans les galeries. Mais leur remise en cause de la société rejoint celle du comédien du Grand siècle. Faire un parallèle est alors apparu comme une évidence.

On a vu beaucoup de parallèles entre la pratique artistique et l'univers de Molière et on voulait mettre en lumière Molière si emblématique avec les artistes d'aujourd'hui. Benjamin Reverdy Responsable de la galerie d'exposition de Pierresvives

L'exposition "De la scène à la toile" à Pierresvives, domaine du Département,

de Montpellier est gratuite et ouverte jusqu'au 18 juin.