Simon Beck, l'artiste qui dessine dans la neige pour alerter sur la fragilité des montagnes

Pour admirer son travail, il faut prendre de la hauteur. Cela fait plus de dix ans que l'ingénieur et cartographe Simon Beck dessine ses œuvres immenses dans la neige. Des dessins éphémères qui nécessitent de longues heures de préparation.

Simon Beck a pris ses quartiers d'hiver à 2 000 mètres d'altitude, dans la station des Arcs, en Savoie. L'ingénieur et cartographe de formation dessine sur les montagnes des œuvres monumentales mais éphémères, composées de lignes et motifs géométriques. Tout commence par un repérage. "Ici c'est beau, et c'est assez plat. Il n'y a pas d'eau en dessous : il n'y a aucun danger à marcher sur cet endroit", explique Simon Beck.



Déjà 370 œuvres pour Simon Beck

Simon Beck se repère grâce à son compas. L'instrument lui permet de tracer, dans la neige, les contours de ses œuvres. Mais il faut être patient : l'artiste passe cinq heures ininterrompues à marquer la neige de ses empreintes. Depuis une quinzaine d'années, le Britannique parcourt les sommets du monde entier. Il a réalisé plus de 370 œuvres éphémères. Simon Beck souhaite également alerter sur la fragilité des montagnes, menacées par le réchauffement climatique.