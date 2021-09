Willie Garson, qui jouait Stanford Blatch dans "Sex and the City", est mort à 57 ans

L'acteur américain Willie Garson, connu pour son rôle dans la série Sex and the City, est mort mardi 21 septembre à l'âge de 57 ans, a annoncé son fils Nathen Garson sur Instagram.

"Je t'aime tant, papa. Repose en paix. Je suis si heureux que tu aies partagé tes aventures avec moi. Je suis fier de toi", écrit Nathen Garson sur Instagram.

Des dizaines de rôles dans des films

Willie Garson a joué dans plus de 50 films, incarnant le plus souvent des seconds rôles. Il est connu pour avoir incarné dans la série Sex and the City le rôle de Stanford Blatch, l'ami gay de Carrie Bradshaw. Il avait aussi joué dans les deux films tirés de la série : Sex and the City : Le film et Sex and the City 2 (2008 et 2010).

S'il était surtout connu pour ce rôle, à la télévision il a également joué entre autres dans les séries Mes deux papas (1987), Code Quantum (1989 et 1992), Twin Peaks de David Lynch (1991), X-Files, Friends et Star Trek (1998). Il était le Dr Mosly dans Melrose Place (1997-1998).

Et au cinéma, il a eu des rôles dans Un jours sans fin (1990), Mars Attacks ! de Tim Burton (1996) Mary à tout prix (1998) ou Dans la peau de John Malkovich (1999).