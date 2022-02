"Week-end Family" : Disney+ cible les familles avec une première série française pétillante

Après les super-héros et les aventures spatiales, Disney+ remet les pieds sur terre avec une série familiale made in France. "Week-end Family" suit les aventures hautes en couleur d’une famille recomposée, réunie chaque fin de semaine. Franceinfo a pu visionner les quatre premiers épisodes et rencontrer les acteurs.

Cocorico ! La toute première création française arrive chez le géant américain Disney+. Avec l'ancien Robin des Bois Pierre-François Martin-Laval (Pef) à la réalisation des quatre premiers épisodes sur huit, la mini-série Week-end Family suit les aventures d’une famille "super recomposée" du vendredi au dimanche.

Chaque week-end, une tribu de trois filles aux caractères bien trempés se retrouve chez leur père : Clara (15 ans), Victoire (12 ans) et Romy (9 ans), chacune issue d’une mère différente. Leur papa Fred, un ostéopathe incarné par Éric Judor, retrouve alors tour à tour chacune de ses ex lorsqu'elles déposent les enfants, et ces dernières n'hésitent à se montrer un peu envahissantes. Mais quand Fred tombe amoureux d’Emmanuelle, une Québécoise de passage à Paris (Daphnée Côté-Hallé), la situation se complexifie : la jeune femme devra se faire une place dans cette drôle de famille.

Des personnages attachants

Si la lecture du synopsis peut avoir des airs de déjà-vu, le visionnage des premiers épisodes n'en est pas moins rafraîchissant et pétillant. La série dévoile un Éric Judor dans le rôle d’un père sensible et attendrissant, tout en conservant cet humour dont il a le secret. Face à lui, Daphnée Côté-Hallé, dans son premier rôle pour une production française, apporte son grain de sel dans cette histoire. Son personnage Emmanuelle, étudiante en psychologie de l’enfance, s'adapte tant bien que mal à la réalité de l’éducation, bien différente de celle décrite dans ses livres universitaires.

Les trois filles de Fred apportent leur lot de rebondissements à la série. Clara l'aînée est une militante écologiste convaincue, Victoire la cadette est passionnée de natation synchronisée malgré une coach tyrannique et la benjamine Romy (Roxane Barrazzuol), notre coup de cœur, est une boule d'énergie à la langue bien pendue.

Les trois belles-mères, Marie-Ange (Jeanne Bournaud), Helena (Anabel Lopez) et Laurence, interprétée par Annelise Hesme, héroïne de la série Nina, auraient quant à elles méritées d'être plus présentes. Leurs apparitions sont un peu succinctes et la longueur des quatre premiers épisodes ne permet pas de les découvrir en détail.

Romy, l'une des trois filles de Fred, au caractère bien trempé. (Disney +)

Un duo complice

Avec toute cette diversité de personnages, Week-end Family évite de tomber dans le cliché de la série familiale superficielle et offre des jolies surprises. L'une d'entre elles est le duo formé par Éric Judor (Fred) et Daphnée Côté-Hallé (Emmanuelle). Ce jeune couple complice fonctionne très bien à l'écran et permet d'apporter un fil conducteur solide dans la progression du récit. "Ça a marché de suite avec Éric, on se faisait rire mutuellement, on a la même énergie", nous raconte l'actrice d'origine canadienne, à l'occasion de la sortie de la série.

Week-end Family ne se limite pas à un enchaînement d’épisodes indépendants des uns des autres. Sans divulgâcher l’intrigue, il y a évolution intéressantes des rapports entre les personnages au fil des épisodes. Emmanuelle débute la série comme une étrangère dans cette famille et s'intègre difficilement. Mais avec le temps et les épreuves, elle se prend d'affection pour cette fratrie touchante.

Un petit air de "Friends"

Là où Week-end Family marque sa différence, c’est dans son choix de réalisation. Chaque épisode dure en moyenne une trentaine de minutes et se déroule la plupart du temps dans le même appartement. "Il y a un petit côté Friends", nous explique Pierre-François Martin-Laval (Pef), réalisateur des quatre premiers épisodes. Ce format en huis-clos très intimiste ajoute un défi supplémentaire : éviter la redondance des plans. "C’était mon combat du matin jusqu’au soir, je proposais de mettre la caméra au plafond ou de chercher d’autres décors en extérieur, je ne voulais pas que le public s’ennuie", se remémore Pef. Défi relevé, l’appartement est filmé sous toutes ses coutures, même les plus improbables, sans tomber dans la répétition.

Week-end Family est définitivement une série familiale et optimiste. Il ne faut pas s’attendre à une grande profondeur dans le récit, mais un peu de légèreté ne fait pas de mal de temps en temps.

"Week-end Family", le 23 février sur Disney+

Le week-end c'est cardio, pour Fred et sa drôle de famille. (Disney +)

La fiche

Genre : comédie familiale

Réalisateurs : Pierre-François Martin-Laval et Sophie Reine

Pays : France

Durée : 8 épisodes

Sortie en France : 23 février 2022

Distributeur : Disney +

Synopsis :

Fred est le père de famille d’une tribu "super recomposée". Éternel blagueur, il gère comme il peut Clara 15 ans, Victoire 12 ans et Romy 9 ans dont il a la garde le week-end uniquement. Lorsque Fred tombe follement amoureux d’Emmanuelle, une Québécoise de passage à Paris qui termine sa thèse en psychologie de l’enfant, une nouvelle étape de sa vie commence. Emmanuelle, devra s’éloigner des livres et de la théorie pour gérer "en vrai" sa nouvelle famille et les ex de Fred.