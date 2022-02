Violences policières, confinement : le festival "Séries Mania" dévoile une 5e édition centrée sur les sujets de société

C’est le rendez-vous incontournable des amateurs de séries. Le festival Série Mania, événement lillois par excellence, lève le mystère sa cinquième édition, prévue à la mi-mars. Cette édition sera marquée par des séries résonnant avec l’actualité. Deux séries ciblent le thème des violences policières. La première, Oussekine, retrace l’histoire vraie de l’assassinat, du jeune étudiant Malik Oussekine par un policier en marge d’une manifestation étudiante, en 1986.

La seconde We own this city, est une série américaine se déroulant au cœur de Baltimore. La ville est marquée par les manifestations provoquées par la mort de l’afro-américain Georges Floyd, étouffé par un policier blanc.

Nouveautés et suite très attendues

Cette édition abordera des sujets politiques avec la série Sentinelles. La série est centrée sur l’opération française Barkhane au Sahel. Le programme décrit le quotidien du 22e régiment d’infanterie, face aux attaques des djihadistes de Boko Haram.

Série Mania annonce aussi les suites de programme très attendus comme la saison 2 d’En thérapie, La Chronique des Brigerton et Doc.

Nombre croissant de talents féminins

Le festival réserve encore quelques surprises, le nom du président du jury est "encore en discussion", mais sera entouré de Cécile de France et de l’acteur allemand Christian Berkel. Laurence Herszberg, directrice du festival, se félicite d’ors et déjà, du nombre croissant de talents féminins dans les séries françaises. Elle a noté également une présence plus importante de personnes de couleurs, aussi bien devant que derrière la caméra.