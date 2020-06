VIDEO. On vous raconte l\'histoire de l\'actrice et productrice Reese Witherspoon

"Ma maman voulait vraiment que je sois cardiologue pédiatrique, désolée maman. Mon papa voulait vraiment que je sois la plus grande romancière américaine, désolée papa." Reese Witherspoon grandit à Nashville, dans le Tennessee, et à 7 ans, elle apparaît pour la première fois dans une publicité à la télévision. À 14 ans, elle passe son premier casting pour de la figuration et décroche finalement le rôle principal de "Un été en Louisiane".

À 25 ans, elle accède à la célébrité internationale grâce au rôle d'Elle Woods, une bimbo faussement écervelée qui décide d'intégrer la fac de droit d'Harvard, dans "La Revanche d'une blonde". Un deuxième opus suivra deux ans plus tard. À 29 ans, elle remporte l"Oscar, le Golden Globe et le BAFTA de la Meilleure actrice pour son rôle de June Carter face à Joaquin Phoenix dans le biopic sur Johnny Cash, "Walk the Line".

Mettre les femmes sur le devant de la scène

En 2012, elle figure dans un article du prestigieux "New Yorker" sur les acteurs has been et considérés comme finis. La même année, frustrée par les rôles stéréotypés qu'on lui propose, elle investit son argent personnel et s'associe à la productrice australienne Bruna Papandrea pour créer une société de production : Pacific Standard. Son but : mettre en avant les femmes devant et derrière la caméra.

Passionnée de lecture, elle décide d'acheter les droits et d'adapter des romans écrits par des femmes qui mettent en scène des personnages féminins complexes. À 38 ans, elle produit et incarne le rôle principal de "Wild". En 2014, elle produit le thriller réalisé par David Fincher, "Gone Girl". La même année, elle commence à développer, avec Nicole Kidman, le projet de la série "Big Little Lies" qui sera diffusée sur HBO à partir de 2017.

Une femme engagée

En 2018, elle s’associe, avec 300 actrices, à la création du mouvement Time's Up pour l'égalité femmes-hommes. En juin 2018, elle poste une vidéo sur Instagram pour annoncer un troisième opus de "La Revanche d'une blonde". Il faudra finalement attendre mai 2020 pour avoir des nouvelles du projet. L'écriture du scénario est confiée à l'autrice et actrice Mindy Kaling et au scénariste Dan Goor.

En avril 2020, en pleine épidémie de Covid-19, elle s’associe à l'association Save the Children pour lire des histoires pour enfants sur Instagram et récolter des fonds pour les enfants défavorisés aux États-Unis. Au même moment, Reese Witherspoon triomphe dans la série "Little Fires Everywhere" et signe avec Netflix un contrat pour deux films qu'elle produira et dont elle incarnera les rôles principaux.