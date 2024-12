"The White Lotus" et "The Last of Us" de retour en 2025 avant le lancement d'une série "Harry Potter" sur HBO

Le préquel de "Game of Thrones", "A Knight of the Seven Kingdoms", est également annoncé pour plus tard en 2025.

La troisième saison de la série à succès de HBO The White Lotus sera diffusée en février 2025, a annoncé jeudi 5 décembre Warner Bros Discovery. Elle sera suivie quelques mois plus tard par le deuxième volet de The Last of Us, avant une première série Harry Potter.

La comédie noire The White Lotus se déroule cette fois en Thaïlande, avec la chanteuse Lisa du groupe de filles K-pop sud-coréenne Blackpink parmi les acteurs, aux côtés de l'acteur Scott Glenn. En dévoilant sa prochaine programmation mondiale, le PDG de HBO et du service de streaming Max, Casey Bloys, a par ailleurs confirmé que le préquel très attendu de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, devrait sortir plus tard en 2025.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Max (@streamonmax)

La première série Harry Potter, annoncée l'année dernière, est par ailleurs actuellement en cours de casting. Elle devrait commencer à être tournée l'été prochain dans les studios de Warner Bros au Royaume-Uni. Avec l'autrice JK Rowling parmi ses producteurs exécutifs, elle est envisagée avec un tout nouveau casting, l'équipe examinant actuellement 32 000 candidatures pour les rôles d'enfants.

Après le récent succès de sa première série française, Une amie dévouée, la plateforme envisage maintenant une adaptation des Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos, avec Diane Kruger.