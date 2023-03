"The Mandalorian", "Extrapolations", "Daisy Jones & The Six" : on regarde quoi comme séries en mars ?

Franceinfo vous propose sa sélection de séries à découvrir sur les plateformes de streaming en mars, avec notamment le retour de Grogu dans l'attendue saison 3 de "The Mandalorian". Dans "Extrapolations", un casting international allant de Meryl Streep à Marion Cotillard nous met en garde contre les effets du changement climatique. Et on replonge dans l'ambiance 70's avec la mini-série musicale "Daisy Jones & The Six".

Le printemps va bientôt arriver. Nouvelle saison et envie de nouveautés ? Ce mois-ci, entre saga légendaire, polar, drame d'anticipation et ambiance rock'n roll, les plateformes vous promettent encore quelques belles heures à regarder vos séries préférées avant de profiter de l'arrivée des beaux jours.

"The Mandalorian, saison 3" : le retour de Baby Yoda

Les fans de la saga Star Wars attendaient ce rendez-vous avec impatience : le 1er mars, la série The Mandalorian a fait son retour sur Disney+, avec un nouvel épisode diffusé chaque mercredi pendant huit semaines. Din Djarin, interprété par Pedro Pascal, retrouve son petit protégé Grogu, ce "Bébé Yoda" devenu la nouvelle coqueluche de la saga galactique. Les inconditionnels le savent, mieux vaut avoir vu la mini-série Le Livre de Boba Fett, spin-off de la série, pour bien comprendre l'intrigue de cette saison 3. L'ancien chasseur de primes solitaire va partir en quête de rédemption après avoir transgressé le code d'honneur de son peuple. Armé du légendaire sabre noir, il va se rendre sur la planète Mandalore et renouer avec d'anciens alliés mais aussi se faire de nouveaux ennemis dans cette épopée tumultueuse, dont l'action se situe après la chute de l'Empire.

"Star Wars : The Mandalorian", saison 3, dès le 1er mars sur Disney +

"Extrapolations" : le Tout-Hollywood face au changement climatique

Meryl Streep, Edward Norton, Marion Cotillard, Tobey Maguire, Tahar Rahim, Forest Whitaker, Sienna Miller et bien d'autres : le cinéaste américain Scott Z. Burns a réuni un casting de très haut vol pour cette série d'anthologie présentée par Apple TV+. Huit histoires différentes dans un futur proche pour questionner la vie et les activités des hommes à l'heure où les effets dramatiques du changement climatique sont une réalité aux multiples conséquences. Une avalanche de stars pour une série catastrophe sur l'urgence climatique. Famille, amour, travail, quels choix radicaux devront-nous faire pour tenter de survivre ?

"Extrapolations", dès le 17 mars sur Apple TV+

"Daisy Jones & The Six" : gloire et chute d'un groupe de rock

Ambiance 70's, "sex, drugs and rock'n roll" pour Daisy Jones & The Six qui raconte l'ascension fulgurante d'un groupe de musique jusqu'à sa séparation, en pleine gloire. Des années plus tard, les protagonistes acceptent de témoigner de cette aventure hors du commun. Bâtie comme le serait un documentaire, entre témoignages et retour sur les faits, la série est bel et bien une fiction, dans laquelle on retrouve dans le rôle principal Riley Keough, la petite-fille du King, Elvis Presley. Daisy Jones & The Six est inspirée du livre à succès éponyme de Taylor Jenkins Reid.

"Daisy Jones & The Six", dès le 3 mars sur Prime vidéo

"Rabbit Hole" : Kiefer Sutherland de retour dans une série d'espionnage

Jack Bauer est-il de retour ? Non, le héros de 24H Chrono Kiefer Sutherland ne reprend pas du service dans la série qui l'a propulsé au rang de star mais retrouve un rôle à sa mesure d'espion de haut vol dans Rabbit Hole, la nouvelle production de Paramount +. Kiefer Sutherland, qui est également producteur délégué de la série, interprète ici John Weir, un maître dans l’art de l’espionnage d’entreprise. Il est accusé de meurtre par des forces puissantes capables d’influencer et de contrôler les populations. Il se retrouve alors au cœur d'une bataille pour sauver la démocratie dans le monde, mise à mal par la désinformation, la surveillance permanente et à la manipulation.

"Rabbit Hole", dès le 27 mars sur Paramount +

"The Night Agent" : complot à la Maison Blanche

Un agent subalterne du FBI est assigné à surveiller dans les sous-sols de la Maison Blanche un téléphone qui ne sonne jamais. Sauf qu'un soir, il va bien sûr sonner, donnant ainsi le coup d'envoi à cette série mêlant complot international et espionnage. Le petit agent Peter Sutherland va se retrouver plongé au cœur d'une conspiration meurtrière impliquant le Bureau Ovale. Cette série d'action et d'espionnage entraîne le spectateur dans les rouages d'une conspiration meurtrière, impliquant une taupe dans les hautes sphères du pouvoir. Cette série Netflix est inspirée d'un roman de Matthew Quirk.

"The Night Agent", dès le 23 mars sur Netflix

"El Inmortal" : plongée dans la mafia espagnole

Dans les années 90, le gang "les Miami" contrôlait les nuits madrilènes et ses trafics de drogue. Une organisation criminelle qui fit couler beaucoup d'encre. Son chef, Jose Antonio alias El Inmortal, devint une légende dans le milieu, l'un des trafiquants les plus puissants d'Europe. Il a aussi réchappé à de nombreuses tentatives d'assassinat. El Inmortal est inspiré de cette histoire. Une série policière espagnole efficace et nerveuse qui connu un grand succès en Espagne et était en compétition officielle de l'édition 2022 de Cannes Séries. On sait déjà qu'une saison 2 est d'ores et déjà prévue.

"El Inmortal", dès le 5 mars sur OCS

"White Wall" : thriller fantastique venu du Nord

Dans le Nord de la Suède, on s'apprête à inaugurer le plus grand site d'enfouissement de déchets nucléaires au monde. Mais au cours des travaux, une équipe tombe, à 700m sous terre, sur un mur blanc fait d'une matière inconnue. White Wall est un thriller fantastique, qui ici aussi, interroge sur le futur de l'Humanité à travers l'épineuse question du devenir de nos déchets radioactifs.

"The White Wall", dès le 3 mars sur Arte

"Le Pouvoir" : les adolescentes électrisent le monde

La talentueuse Toni Colette est la tête d'affiche de cette nouvelle série de science-fiction développée par Prime Vidéo. L'intrigue se déroule à notre époque. Mais ici, tout va changer lorsque, mystérieusement, toutes les adolescentes vont développer le pourvoir d'électrocuter les gens à volonté. D'abord un picotement, leur capacité va rapidement leur permettre de déséquilibrer les forces du monde. Une fiction qui nous embarque aux quatre coins du monde pour suivre les aventures de ces jeunes héroïnes. La série est l'adaptation du livre The Power de Naomi Alderman, sorti en 2017.

"Le Pouvoir", dès le 31 mars sur Prime Vidéo

Et aussi :

"You", saison 4 partie 2, dès le 9 mars sur Netflix

"Abbott Elementary", saison 2, dès le 1er mars sur Disney+

"The English", en mars sur My Canal

"Shadow and Bone : la saga Grisha", saison 2, dès le 16 mars sur Netflix