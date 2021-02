"The Crew", "Paris Police 1900", "L'Internat : Las Cumbres"... On regarde quoi comme séries en février ?

Entre la grisaille de l’hiver et les restrictions sanitaires, rien de mieux que de rester sous son plaid devant une bonne série. Et ça tombe bien, le mois de février est riche en nouveautés. Et qui plus est, elles collent parfaitement à notre drôle d'époque. En Thérapie, le nouveau succès d’Arte nous propulse dans l'intimité d’un cabinet de psy et aura peut-être un effet cathartique sur certains. Soulmates, à paraître sur Amazon, décrit une société où une technologie effrayante s’immisce dans la vie amoureuse des citoyens, dans un univers peut-être pas si lointain du nôtre... Pour ceux qui préfèrent le genre policier, il y aura aussi Paris Police 1900 sur MyCanal. Enfin, des séries feel-good toutes douces sont au programme, notamment avec Je te promets sur TF1, le remix français de la série américaine This is Us.

“En Thérapie”, une série psy à succès pour fuir la déprime

En cet hiver placé sous le signe de l’épidémie de Covid-19 et de la cohorte de restrictions sanitaires, ce n’est pas vraiment une surprise d’assister au succès de la série En Thérapie, qui raconte les confidences sur le divan de cinq personnages. Les Français ont rarement été aussi déprimés. L’État français a même annoncé un "chèque psy" à destination des étudiants afin de leur permettre de consulter. Pourtant, le contexte de la série En Thérapie est tout autre car il s’inscrit dans un autre épisode douloureux de notre époque : les attentats du 13-Novembre en Île-de-France.

Disponible sur la plateforme Arte.tv depuis le 28 janvier, cette adaptation de la série israélienne BeTipul cumule déjà 4 millions de vues depuis sa mise en ligne. “D’entendre d’autres gens qui parlent de leur douleur. En ce moment, avec la pandémie, on vit aussi quelque chose de collectif et de très difficile donc cela nous parle. On a besoin de partager ce qui se passe dans nos têtes, dans notre intimité et notre solitude. Cette série arrive au bon moment, si je puis dire”, a confié Yaël Fogiel, co-productrice de la série, à Franceinfo. Encensée par les critiques, En Thérapie est une série fleuve de 35 épisodes. Les cinq premiers sont déjà visibles sur Arte.fr. À voir gratuitement depuis le 28 janvier sur Arte.fr

"Je te promets", le remix cocorico de "This is Us"

Avec un scénario emprunté à This is Us et transposé à la société française des années 80, Je te promets raconte l'histoire de Paul, Mathis, Maud et Michaël, qui à l’aube de leurs 37 ans vivent chacun des bouleversements. Au programme : la vie de jeunes parents, les errances d'un fils à la recherche de son père biologique ou encore les difficultés d'une jeune femme dues à son poids. Le tout servi par une BO 100% française : Johnny Hallyday, Alain Souchon ou encore Jean-Jacques Goldman berceront vos oreilles.

Une série tendre pour les nostalgiques des années 80 avec des personnages attachants (incarnés par Marilou Berry, Guillaume Labbé et Hugo Becker notamment), mais qui fera peut-être grincer des dents les puristes de l'œuvre américaine. La série est diffusée depuis le 1er février sur TF1. Autre sortie à ne pas rater : This is Us revient à partir du 25 février sur M6 pour une saison 4 inédite.

"Paris Police 1900", une enquête policière à l’époque du procès Dreyfus

C’est une enquête policière qui nous plonge à l’époque du célèbre "J’accuse" d’Emile Zola et de la division de la France entre les dreyfusards et les "antidreyfusards". Dans ce mélange entre pure fiction et faits historiques réels, un jeune inspecteur ambitieux, Antoine Jouin, se voit confier une enquête après la découverte d’un cadavre inconnu dans la Seine. Cette affaire va le mener dans un affrontement qui risque de mener à l’effondrement de la République, en danger après la mort du président Félix Faure en 1899.

Cette création originale de Canal+, au budget de 18 millions d’euros, offre ses premiers rôles aux acteurs Jérémie Laheurte, Evelyne Brochu ou Thibaut Evrard. Les premières images laissent apercevoir un Paris à l’ambiance très sombre. “Dreyfus va être rejugé, la moitié de la France va devenir folle à cette occasion”, glisse l’un des personnages de Paris Police 1900 en guise d’avertissement. À voir à partir du 8 février sur la plateforme MyCanal.

"Soulmates", dans la continuité de "Black Mirror"

Après la très poétique série de science-fiction Tales from the loop, la plateforme Amazon Prime Video continue à explorer le genre SF en prolongeant cette fois-ci l’histoire d’un épisode de la mythique série Black Mirror dans lequel un système technologique définit, à travers une batterie de tests, qui est l’âme soeur de chacun des habitants d’un futur pas si lointain. Dans Soulmates, écrit par Will Bridges (Stranger Things, Black Mirror), les trajectoires de plusieurs personnages se croisent au cours de six épisodes dans lesquels ils vont tous essayer de rencontrer un partenaire pour la vie avec l’aide d’outils technologiques très intrusifs. Cette création américaine a d’abord été diffusée sur la chaîne A.M.C avant d’être acquise par Amazon. Les fans de la série Black Mirror y trouveront leur compte. À voir à partir du 8 février sur la plateforme Amazon Prime Video.

"The Crew", une sitcom dans le monde des courses automobiles

The Crew s’inscrit dans la plus pure tradition des sitcoms. Dans cette création de Netflix, le décor est un garage automobile d’une équipe de Nascar, un championnat de voitures de course aux États-Unis. Le très apprécié directeur Bobby Spencer (Bruce McGill) démissionne, il offre les rênes de l’équipe à sa fille Catherine (Jillian Mueller). Âgée de 19 ans, cette dernière est mal reçue par la majorité des hommes qui composent l’entreprise, surtout quand Catherine se met en tête de moderniser l’écurie en supprimant des postes grâce aux nouvelles technologies. L’autre protagoniste de la série est l’acteur Kevin James, qui campe le leader de l'écurie automobile fictive de Nascar "Bobby Spencer Racing". Il doit protéger son poste et ses coéquipiers face aux projets de Catherine. Avec une bonne dose d’humour, The Crew raconte donc la délicate transformation du monde automobile à l’heure des nouvelles technologies. À voir à partir du 15 février sur Netflix.

"L'internat : Las Cumbres", une nouvelle série espagnole sombre

Dans cette fiction sombre et horrifique, les adolescents jugés rebelles et inadaptés sont envoyés dans un internat perdu au cœur des montagnes et isolé du reste du monde. Ils devront y suivre une éducation très stricte afin d’être plus tard réintégrés dans la société. Mais les gestionnaires de l’établissement ont un comportement et des méthodes étranges, sans parler des créatures inquiétantes qui peuplent la forêt et menacent les pensionnaires...

L’Internat : Las Cumbres est en fait une adaptation de la série El Internado diffusée entre 2007 et 2010 en Espagne. Avec ce reboot, Amazon Prime espère concurrencer Netflix avec sa propre série espagnole à succès. Certains visages vous seront peut-être familiers : on y retrouve notamment Mina El Hammani, qui incarne Nadia dans Elite. Les 8 épisodes de la saison 1 seront disponibles le 19 février sur Amazon Prime.

“Tribes of Europa”, une nouvelle série post-apocalyptique

Netflix sort beaucoup de bonnes idées de son sac pour la création de séries de science-fiction. Les premières images de Tribes of Europa, une création qui plonge le téléspectateur sur un continent européen post-apocalyptique en 2074, promettent un univers inédit. Une cyberguerre a mis en panne le monde technologique et une multitude de tribus se disputent le territoire européen dans un guerre qui mêle armes modernes et éléments du Moyen-Âge (costumes, chevaux…). Dotée d’un gros budget et d’effets spéciaux léchés, Tribes of Europa semble être parfois un peu léger concernant l’écriture des dialogues. Mais, selon Netflix, la série vise un public adolescent. Et puis ce sont les producteurs de Dark, l’un des plus gros succès SF de Netflix, qui sont aux manettes. À voir à partir du 19 février sur Netflix.

"G inny et Georgia" , une comédie dramatique sur une relation mère-fille

À 15 ans, Ginny semble plus mature que sa mère. Délurée, la petite trentaine, Georgia n’est pas une maman comme les autres. Après des années de déménagements, la famille débarque à la Nouvelle-Orléans en quête de stabilité. Entre elles, les relations n’étaient déjà pas faciles, mais c’était sans compter les secrets de Georgia qui remontent à la surface.

Avis aux fans des Gilmore Girls, cette série est pour vous. La créatrice Sarah Lampert s’est inspirée de ses propres relations avec sa mère... mais aussi du célèbre duo mère-fille qui a marqué toute une génération pendant les années 2000. Une série feel-good aux personnages attachants sur les relations familiales et la construction adolescente qui devrait parler à beaucoup de monde. Les 10 épisodes de la saison 1 seront disponibles sur Netflix le 24 février.

"Small Axe", une fresque historique sur la communauté antillaise de Londres

Avec Small Axe, le cinéaste Steve McQueen (Twelve Years a Slave, Shame) frappe fort. Cette mini-série ambitieuse dresse une fresque de la communauté antillaise du Londres des années 60 à 80. À travers un format inédit de 5 films de 2 heures, le réalisateur raconte des histoires vraies et fictives de la communauté confrontée au racisme. Le premier épisode raconte le procès des Mangrove Nine, un groupe de militants accusé d’avoir provoqué des émeutes.

Cette anthologie dont le nom est tiré d’une chanson de Bob Dylan promet un grand moment de cinéma. Des centaines d’interviews ont été menées par le réalisateur et la série est servie par un casting séduisant : on y retrouve John Boyega, l’interprête de Finn dans Star Wars 7, 8 et 9, et Letitia Wright, la révélation de Black Panther. Les 5 épisodes seront disponibles sur Salto le 26 février.

Et aussi...

Toujours là pour toi, depuis le 3 février sur Netflix

La Cité invisible, depuis le 5 février sur Netflix

Les Aventures du jeune Voltaire, le 8 février sur France 2

Scène de crime : La disparue du Cecil Hotel, le 10 février sur Netflix

Capitani, le 11 février sur Netflix

Neuf Meufs, le 15 février sur Canal+

Mon amie Adèle, le 17 février sur Netflix

Et à partir du 23 février Star, la nouvelle plateforme de Disney visant un public adulte, proposera 250 films et plus d’une trentaine de séries. Vous y trouverez des nouveautés comme Big Sky, une série policière de David E. Kelley (Big Little Lies), Love Victor, qui évoque le quotidien d’un adolescent en proie à des interrogations sur son orientation sexuelle, ou Black-ish, une série sur une famille afro-américaine qui s’interroge sur son identité culturelle. Au programme également, des films et séries bien connus comme Desperate Housewives, How I met your mother, Alien ou encore Grey’s Anatomy.