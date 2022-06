"Super Pumped", "Irma Vep", "Peaky Blinders", "Miss Marvel"... On regarde quoi comme séries en juin ?

Pour juin, les plateformes de streaming misent sur la famille. Certaines sont peu scrupuleuses comme les Shelby, héros des Peaky Blinders qui entament leur sixième et dernier chapitre ce mois-ci. Elle peut être aussi recomposée à l'image de la fratrie de la Umbrella Academy, confrontée à leur double dimensionnel dans une troisième saison diffusée sur Netflix. Enfin, l'esprit de famille règne également dans le clan Dutton, unis pour protéger leur ranch dans la série Yellowstone sur Salto. Tour d'horizon des séries du mois.

"Super Pumped", dans l'ombre d'Uber

Derrière l’application de transports à la demande Uber, se cache son créateur Travis Kalanick, à la fois adulé et décrié pour ses méthodes peu scrupuleuses. Super Pumped décrit la montée en puissance de la start-up et ses déboires. Inspiré de l’ouvrage éponyme du journaliste Mike Isaac, la série en sept épisodes décrit les stratagèmes utilisés pour gravir les échelons (précarité des chauffeurs, espionnage des utilisateurs...). Joseph Gordon-Levitt incarne le jeune concepteur de l’application prêt à tout pour écraser la concurrence. Dans cette course effrénée vers le succès, on retrouvera l’investisseur Bill Gurley (Kyle Chandler) et Arianna Huffington (Uma Thurman), fondatrice du média éponyme.

Super Pumped, dès le 2 juin en intégralité sur myCanal

"Irma Vep", un remake d'Olivier Assayas

Ce nom doit sûrement vous dire quelque chose : Irma Vep, anagramme de vampire, est la nouvelle mini-série signé Olivier Assayas, inspiré de son court-métrage éponyme sortie en 1996. C’est vers le petit écran que se tourne le réalisateur pour offrir un remake moderne de son œuvre. Cette fois-ci, l'héroïne est Mira, incarnée par Alicia Vikander (Danish Girl, Tomb Raider), une star de cinéma cantonnée aux films à gros budgets. Alors qu’elle vient de vivre une séparation douloureuse, on lui propose de jouer le personnage d’Irma Vep, dans un remake français du film muet Les vampires de Louis Feuillade. À ses côtés, un jeune acteur français Edmond Lagrange (Vincent Lacoste) lui donne la réplique, il doit interpréter le rôle d’un journaliste qui enquête sur le groupe criminel surnommé "Les vampires".

Les deux comédiens sont dirigés d’une main de fer par le réalisateur René Vidal, joué par Vincent Macaigne (Médecin de nuit, Chien). Un autre personnage tisse rapidement une relation ambiguë avec la jeune actrice, une costumière interprétée par Jeanne Balibar (Illusions Perdues, Barbara). Au fil, du tournage Mira et son personnage ne font bientôt plus qu’un et la réalité se mêle à la fiction. La mini-série, qui a été projetée en avant-première au Festival de Cannes, sera disponible dès le 7 juin sur OCS.

Irma Vep, dès le 7 juin sur OCS

"Miss Marvel", une nouvelle héroïne fait son entrée

Une nouvelle super-héroïne fait ses premiers pas dans l’univers Marvel. Après Moon Knight, Disney+ introduit le personnage de Miss Marvel dans une série éponyme. La jeune adolescence américaine s’appelle en réalité Kamala Khan (Iman Vellani). De confession musulmane, elle vit dans la ville de Jersey City où elle peine à trouver sa place. Passionnée par les jeux vidéo et les super-héros, Kamala invente régulièrement des scénarios dans lesquels elle possède des habilités hors du commun. Un jour, ses rêves deviennent réalité : elle est maintenant dotée de super pouvoirs. Mais désormais, elle devra relever un nouveau défi : réussir à concilier ses études, sa famille et ses nouvelles forces.

Miss Marvel, le 8 juin sur Disney +

"Peaky Blinders", l'ultime saison

Clap de fin pour les Peaky Blinders. Les aventures de cette famille au cœur de la pègre anglaise au début du 20e siècle touchent à leur fin. Dans cette sixième et ultime saison, le fascisme gagne du terrain dans une société asphyxiée par la Grande Dépression. Tommy Shelby (Cillian Murphy) se tourne vers l’Amérique du Nord pour étendre son empire. Mais les menaces planent au-dessus du clan Shelby et pourraient leur être fatales. Au casting, on retrouve Paul Anderson, dans son rôle d’Arthur - maillon instable des Peaky -, Anya-Taylor-Joy (Gina Grey), Tom Hardy (Alfie Solomons) et le puissant Oswald Mosley (Sam Clafin). Cette saison devrait rendre hommage à l’actrice Helen McCrory disparue en 2021, devenue emblématique dans la série pour son rôle de tante Polly.



Peaky Blinders : saison 6, le 10 juin sur Netflix

"L'été où je suis devenue jolie", la romance qui sent bon l'été

Après le succès de la trilogie À tous les garçons que j’ai aimés, c'est au tour d’une nouvelle œuvre romantique de l’écrivaine Jenny Han d’être adaptée sur le petit écran. L'été où je suis devenue jolie comte les premiers amours d’Isabel surnommée Belly (Lola Tung) pendant les vacances d’été à Cousin’s Beach. Confrontée à un dilemme de cœur, l’héroïne devra choisir entre deux frères. Si la série reprend tous les ingrédients du “teen movie”, on peut sans crainte lui présager un joli succès avec l’arrivée des beaux jours.



L'été où je suis devenue jolie, le 17 juin sur Prime Vidéo

"The Umbrella Academy", un troisième chapitre qui voit double

Rien ne va plus pour la Umbrella Academy. Après avoir s'être échappée du Dallas des années 60 dans la précédente saison, la fratrie dotée de super-pouvoirs se retrouve coincée dans une dimension parallèle. Les six protagonistes devront faire face à une version alternative d’eux-mêmes : la Sparrow Academy. Dans ce monde, Sir Hargreeves a adopté sept autres enfants en 1989 pour en faire des super-héros dont Fei (Britne Oldford), Marcus (Justin Cornwell), Sloane (Genesis Rodriguez) et Ben qui n’est pas décédé dans cette dimension. Mais le temps presse, ce micmac temporel pourrait bien faire disparaître la planète si la Umbrella Academy ne trouve pas le moyen de retourner dans leur monde. Ce nouveau chapitre promet d’être aussi déjanté que les précédents, tout en gardant l’humour grinçant caractéristique de la série.



The Umbrella Academy saison 3, le 22 juin sur Netflix

"Loot", une milliardaire se met à l'humanitaire

La vie de Molly Novak a de quoi faire rêver. Jets privés, manoirs et habits de luxe, son univers doré est bouleversé quand elle apprend dans la presse les infidélités de son mari. Alors qu’elle est au plus mal, Molly est contactée par une association caritative qui appartient à son ex-époux. La milliardaire va trouver de l’apaisement dans cette structure en s’investissant après des autres. Sur le ton de la comédie Loot dépeint la découverte de soi de cette quarantenaire interprétée par Maya Rudolph (Mes meilleures amies, Away We go). L’actrice est aussi aux manettes de la production, aux côtés de Natasha Lyonne (Poupée Russe) et Danielle Renfrew.



Loot, à partir du 24 juin sur Apple TV+

L'actrice Maya Rudolph dans la peau d'une milliardaire au coeur brisé qui se reconstruit grâce à l'humanitaire. (Apple tv, COLLEEN HAYES)

"Chloé", accident tragique ou meurtre de sang-froid ?

Fascinée par son amie d’enfance Chloé qu’elle a perdue de vue, Becky (Erin Doherty) scrute ces moindres faits et gestes sur les réseaux sociaux. Celle qu’elle considère comme son modèle mène une vie en apparence parfaite. Un jour, Chloé meurt soudainement. Becky décide d’infiltrer son cercle d’amies sous une fausse identité pour comprendre ce qui est réellement arrivé à la jeune femme. Au cours de son enquête, Becky découvrira que le quotidien de la jeune femme était bien moins lisse que ce qu’elle voulait laisser transparaître. Une série au rythme plutôt lent mais qui offre un joli retournement de situation à la fin.

Chloé, Prime Vidéo, le 24 juin





"Baymax", le gentil robot gonflable de retour

Retour en arrière pour Disney+. La plateforme ressort des placards l’un des personnages du film Les Nouveaux Héros sortie en 2014, pour sa nouvelle mini-série. Baymax replonge le spectateur dans les aventures du robot bibendum dans la ville imaginaire de San Fransokyo. Chaque épisode suivra la créature gonflable apporter son aide médicale à un habitant, tout en étant toujours aussi maladroit. Il pourra compter sur son ami Hiro pour l’aider dans sa tâche, équipée de ses gadgets de hautes technologies.

Baymax ! Le 29 juin sur Disney +

Yellowstone, chapitre 3

Véritable succès aux États-Unis, les aventures de la famille Dutton ont réussi à trouver son public dans l'Hexagone. John, incarné par Kevin Costner est à la tête d'un ranch familial. Avec son clan, ils doivent ensemble repousser leurs ennemis toujours plus nombreux qui convoient leurs terres. Dans cette nouvelle saison, John a bouleversé la situation politique après l'affaire des frères Beck et Beth (Kelly Reilly) fait face à un intrus qui cible le terrain voisin. Chapeau de cow-boy sur la tête et pistolet à la ceinture, les Dutton ne sont pas prêts à se laisser marcher sur les bottes.

Yellowstone, saison 3, courant juin sur Salto (bande-annonce en anglais)

Et aussi en juin :

Soprano : à la vie à la mort, une série documentaire en six épisodes sur la vie et la carrière du rappeur marseillais, le 15 juin sur Disney +.

The Boys, saison 3, le 3 juin sur Prime Vidéo

Money Heist : Korea, partie 1 le 24 juin sur Netflix

Westword saison 4, le 26 juin sur OCS

Only Murders in the building saison 2, dès le 28 juin sur Disney+