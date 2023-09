Séries : "Parlement" de retour avec une troisième saison

Durée de la vidéo : 2 min

La saison 3 de "Parlement" démarre ce vendredi 29 septembre. La recette de son succès ? Une réflexion et un message sur le cynisme en politique, sur fond d’humour.

Le Parlement européen, décor d’une série qui porte son nom. Faire rire d’une institution réputée ennuyeuse, le pari est réussi, notamment grâce à un président français du Parlement complètement largué. La recette du succès ? S’amuser des clichés. Les Allemands sont obsédés par la rigueur et l’économie, les Français arrogants ou incompétents.

Les eurodéputés conquis

Les premiers concernés, les eurodéputés, sont conquis. "Vous voyez que cette série est extraordinaire, parce qu’elle parle d’Europe, et en même temps elle nous fait sourire et rire", confie l’une d’eux. La série suit depuis trois ans les aventures d’un jeune assistant parlementaire, qui découvre les affaires européennes. Au fil des saisons, il prend du galon, et s’attaque cette fois à la Commission. Les deux premières saisons ont cumulé 5 millions de visionnage. Entre les blagues, une réflexion et un message sur le cynisme en politique.