Séries, livres, films : Barack Obama dévoile ses incontournables de 2020

En panne d’inspiration de lectures, de séries ou de films ? Barack Obama vous dévoile ses favoris. Tous les ans, l’ancien président américain présente ses découvertes culturelles de l’année écoulée. Voici celles de 2020.

Livres

L’ancien président des Etats-Unis, qui se présente volontiers comme un grand lecteur, partage tous les ans sa liste de lectures favorites. Il est lui-même en période de promotion pour ses mémoires Une terre promise, publiées le 17 novembre en France. Ce dernier ouvrage ne figure pas dans la liste, mais Barack Obama n’a pas oublié de le mentionner. "Je commencerai par partager mes livres préférés de cette année, en omettant délibérément ce que je pense être un assez bon livre – Une terre promise - d'un certain 44e président", commente-il sur le post accompagnant la liste.

As 2020 comes to a close, I wanted to share my annual lists of favorites. I’ll start by sharing my favorite books this year, deliberately omitting what I think is a pretty good book – A Promised Land – by a certain 44th president. I hope you enjoy reading these as much as I did. pic.twitter.com/UHk4RA9dow — Barack Obama (@BarackObama) December 17, 2020

Dans cette liste très éclectique, on retrouve notamment L'autre moitié de soi de Brit Bennett, un roman brillant qui offre une réflexion sur la question de l'identité afro-américaine. Pas encore traduit en français, How Much of These Hills Is Gold de C Pam Zhang, figurait dans la première sélection du Booker Prize, le Goncourt britannique. Barack Obama conseille également The Splendid and the Vile d’Erik Larson, un roman historique et biographique sur Winston Churchill.

>> Lire notre critique : "L'autre moitié de soi" : Brit Bennett bouscule le concept d'identité noire avec un brillant second roman

Les lecteurs francophones devront s'armer de patience, car peu de ces ouvrages ont été traduits. Mais certaines versions françaises sont attendues pour l’année 2021, note Le Point : Affamée de Raven Leilani doit paraître en février au Cherche-midi, L'Hôtel de verre d'Emily St. John Mandel en mars chez Rivages, et Long Bright River de Liz Moore en avril chez Buchet-Chastel.

Séries

Côté séries, l’ancien président conseille notamment Le jeu de la dame, série phénomène qui raconte l’ascension d’une prodige des échecs dans les années 70 (Netflix) et I May Destroy You (OCS) une mini-série glaçante qui parle du viol et du consentement. Obama cite également la série documentaire The Last Dance sur l'épopée des Chicago Bulls de Michael Jordan (Netflix) ou encore la série événement d’Amazon Prime, The Boys, sur une bande de superhéros complètement immoraux.

Like everyone else, we were stuck inside a lot this year, and with streaming further blurring the lines between theatrical movies and television features, I’ve expanded the list to include visual storytelling that I’ve enjoyed this year, regardless of format. pic.twitter.com/a8BS8jDkSs — Barack Obama (@BarackObama) December 18, 2020

Films

Au cinéma - ou sur petit écran en temps de confinement - Barack Obama classe parmi ses préférés de 2020 Le Blues de Ma Rainey, dernier rôle pour l’acteur de Black Panther Chadwick Boseman (décédé en août dernier), sorti le 18 décembre sur Netflix. L’ancien président cite aussi Soul, la dernière production de Pixar labélisée Cannes 2020, qui met le jazz à l’honneur. Ce film d’animation sortira le 25 décembre sur Disney + en France. On retrouve ensuite Bacurau de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles, Nomadlan de Chloé Zhao, Lion d'or à la Mostra de Venise (le film est prévu pour février 2021 en France) ou encore Martin Eden une adaptation du roman de Jack London par le réalisateur Pietro Marcello.