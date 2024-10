Série : “Dans l’ombre”, une histoire dans laquelle “rien n’est vrai mais tout n’est pas faux”, raconte Gilles Boyer

"Dans l’ombre" est une série télévisuelle dont la thématique principale est la politique. Elle sera diffusée mercredi 30 octobre 2024. Inspirée d’un roman écrit par Édouard Philippe et Gilles Boyer, elle raconte les coulisses de la vie politique.

La frontière entre la fiction et la réalité peut parfois être bien ténue. Pourtant, Gilles Boyer, coauteur du roman dont est tirée la série “Dans l’ombre” l’assure, toute ressemblance entre la fiction et la réalité serait purement fortuite : “Lorsque nous avons écrit le roman en 2011, on avait dit : Rien n’est vrai mais tout n’est pas faux.” Nous n’avons pas décrit des personnages réels, ce n’est pas le cas. (...) Nous essayons de décrire le fonctionnement d’un candidat à la présidentielle, nous avons plutôt écrit des archétypes de personnalités politiques et de proches collaborateurs des candidats pour essayer de décortiquer le fonctionnement dans les coulisses.”

Une ressemblance fortuite ?

Quant aux personnages, il serait aisé de les rapprocher de Gilles Boyer et d’Édouard Philippe lui-même. “Nous revendiquons comme tous les auteurs et les scénaristes le droit à la fiction. Le personnage du candidat et Édouard Philippe sont très différents”, insiste Gilles Boyer.

En ce qui concerne l’un des personnages principaux, le collaborateur du candidat à la présidentielle dans l’histoire, Gilles Boyer explique : “Il est loin d’être parfait, il est sombre, il doute, il se demande ce qui va se passer si jamais le candidat qu’il soutient depuis toujours l’emporte. Je trouve que c’est un personnage ambigu, complexe et - pour vous avouer la vérité - je le trouve bien meilleur que moi”.

