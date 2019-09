QUIZ. La série "Friends" a 25 ans : si vous obtenez plus de 20/25 à ce quiz, vous êtes "celui qui a vu tous les épisodes"

Une longue amitié... C'est le 22 septembre 1994 que débutait, sur la chaîne américaine NBC, la diffusion d'une sitcom dont on s'arrache encore les droits de diffusion 25 ans plus tard. Dix saisons et 236 épisodes ponctués de rires préenregistrés plus tard, Friends est aujourd'hui une référence dans la catégorie "série comique sur le quotidien d'une bande de potes". Mais la connaissez-vous si bien que cela ? Pour le savoir, répondez à ces 25 questions retorses.