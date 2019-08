"Plus belle la vie" : un acteur trisomique rejoint le casting de la série de France 3

Samuel Allain Abitbol incarnera le nouveau barman du Mistral à partir du 21 août.

C'est une première pour la série de France 3. L'acteur Samuel Allain Abitbol, atteint de trisomie, rejoindra le casting de Plus belle la vie le 21 août, selon BFMTV qui cite une information de Purepeople. La nouvelle a été annoncée le 4 août par le compte Instagram Les Comédiens de PBLV.

Son personnage incarnera Rémy, "le nouveau barman du Mistral" et son "apprentissage risque de mettre les nerfs de Barbara à rude épreuve", indique Purepeople, précisant qu'il "pourra compter sur le soutien de Claire (Annie Grégorio)".

"Depuis dix-huit mois, on réfléchit à l'introduction d'un personnage trisomique", avait déclaré en mars dernier à L'Obs Sébastien Charbit, le producteur du feuilleton. "C’est assez compliqué car cela suppose que le comédien ait un accompagnant, soit très encadré. Mais, ça y est, on a trouvé l’histoire et on se met en quête du bon comédien auprès de compagnies de théâtre qui travaillent avec des trisomiques", avait-il alors indiqué.