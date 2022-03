"Parallèles" : avec sa nouvelle série, Disney+ mise sur le voyage dans le temps à la française

Voyage dans le temps et les dimensions parallèles, c’est le thème de la nouvelle série française "Parallèles", attendue le 23 mars sur "Disney +". Franceinfo a pu visionner la série composée de six épisodes en avant-première et rencontrer deux des héros,Thomas Chomel et Omar Mebrouk.

Parallèles est la nouvelle production française attendue sur Disney +, mercredi 23 mars. Cette série de science fiction, qui se déroule de nos jours, est signée par Quoc Dang Tran et mise en scène par Jean-Baptiste Saurel et Benjamin Rocher. Ces derniers réalisent leur toute première oeuvre dédiée au fantastique, produite par la firme aux grandes oreilles.

C'est l'histoire d’une bande de quatre amis – Bilal, Romane, Samuel et Victor – dont l’existence va être bouleversée par un mystérieux événement qui va les propulser dans des dimensions parallèles. Parviendront-ils à faire machine arrière et à se retrouver dans le monde d’avant ?

Un scénario fort en émotions

Il faut l'avouer : que cela soit les révélations, les moments d'émotions ou de pure contemplation, Parallèles s'en sort avec une intrigue certes classique mais très prenante et parsemée de rebondissements. Les téléspectateurs y trouveront des similarités avec des séries comme Stranger Things de Netflix, séries largement inspirées de ce qu'on pouvait trouver dans les films et séries des années 80. Et c'est bien ce que recherche le scénariste Quoc Dang Tran. "C'est presque un hommage à Steven Spielberg. affirme le scénariste. D'autres influences comme les films Stand by me, les Goonies et Big m'ont inspiré. On ne parle pas non plus des livres, séries et autres jeux vidéo"

Entre drame et comédie romantique, la série dégage aussi quelque chose de très intimiste et très personnelle, mettant l'accent sur des scènes pleine d'émotions entre les personnages, en particulier entre les parents et leurs enfants. "La thématique que je voulais mettre en avant c'est : aimer avant qu'il ne soit trop tard. Prendre conscience de la fragilité des choses de la vie et que tout peut s'arrêter", explique le scénariste.

Des protagonistes fusionnels et attachants

À l'instar des autres séries de SF, Parallèles veut mettre l'accent sur ses personnages. Et en particulier sur les quatre principaux protagonistes, attachés par un lien fort fusionnel. "L'amitié, le côté touchant et la sincérité, c'est ce qui définit le mieux à notre avis la relation des personnages dans la série", confesse Omar Mebrouk (Bilal adulte) et Thomas Chomel (Samuel).

Le casting offre un bel équilibre entre les comédiens confirmés d'un côté, comme Guillaume Labbé (L'école de la vie) ou Naidra Ayadi (Polisse), et les jeunes talents de l'autre, avec Thomas Chomel (qui a joué dans Clem), et Omar Mebrouk (HPI). Ces deux derniers affirment d'ailleurs qu'ils ont pris plaisir à jouer ensemble. "Des liens uniques se sont créés ! Et je pense que cela donne quelque chose de crédible à la série" s'exclament Thomas et Omar.

Un petit manque d'action et de frisson

Mais en mettant en avant le côté "intimiste", Parallèles n'assume pas pleinement la carte du fantastique. A l'instar de Stranger Things ou de Dark, on aimerait davantage de frissons et de scènes d'action. Difficile de ne pas faire la comparaison avec les autres séries américaines, plus efficaces en terme de sensation pure et d'effets visuels. "On n'a aucun prétention à concurrencer les autres productions américaines, insiste Benjamin Rocher, ce n'est pas David contre Goliath. On a juste voulu prendre un vrai plaisir à raconter une histoire ancrée dans la société française, sans copier les américains. Avec des valeurs universelles comme l'amour et l'amitié".

Parallèles veut développer son propre univers, avec une histoire ficelée comme il se doit. Mais à force d'emprunter à tous les styles du genre, le spectateur pourrait s'y perdre.

"Parallèles", la nouvelle série fantastique française, disponible à partir du 23 mars. (DISNEY)

La fiche

Genre : fantastique, comédie romantique, drame Réalisateurs : Jean-Baptiste Saurel et Benjamin Rocher

Pays : France

Durée : 6 épisodes

Sortie en France : 23 mars 2022

Distributeur : Disney +

Synopsis : En 2021, une bande de quatre amis – Bilal, Romane, Samuel et Victor – dont l’existence va être bouleversée par un mystérieux événement, vont être propulsés dans des dimensions parallèles. Parviendront-ils à faire machine arrière et à se retrouver dans le monde d’avant ?