"Notre Roland national" : fans et partenaires à l'écran saluent avec émotion la mémoire de Michel Cordes de "Plus belle la vie"

Le comédien a été retrouvé mort par arme à feu le 5 mai à son domicile à Grabels, dans l'Hérault. Les hommages, qui se multiplient depuis l'annonce de son décès, témoignent de l'affection que lui portait le public et ses pairs.

La brutale disparition de Michel Cordes, qui incarnait Roland Marci, le patron du bar Le Mistral, dans l'emblématique série Plus belle la vie, est un choc pour les fans et ses partenaires dans la série culte de France 2. L'acteur a été retrouvé mort à son domicile dans l'après-midi du vendredi 5 mai. La piste du suicide est privilégiée, a précisé le parquet de Montpellier.

Non", écrit le comédien Jérôme Bertin, son collègue sur le plateau de Plus belle la vie, sur sa page Instagram en se souvenant d'un homme qu'il qualifie de "papa pour nous tous". "Je ne veux pas te croire déjà parti. Je ne veux pas te pleurer. Je ne veux pas ! J'ai l'impression que ce soir, tous ceux qui ont connu, fait, regardé, aimé Plus belle la vie sont orphelins. Michel, notre Roland national, est comme un papa pour nous tous".

Tout comme Jérôme Bertin, Fabienne Carat, une autre de ses partenaires, a fait part de sa sidération au micro de RTL. "J'ai des frissons dans tous les corps. C'était notre roc à tous !", a-t-elle confié. Sur leurs comptes Instagram, les acteurs Cécilia Hornus (Blanche Marci) et Laurent Kérusoré (Thomas Marci), respectivement sa belle-fille et son fils l'écran, ont exprimé leur chagrin en postant un fond noir, et suscitant des réponses compatissantes des fans de la série. Rebecca Hampton lui a souhaité un "bon voyage". "C'est la pleine lune ce soir...", écrivait-elle dans la soirée du vendredi. "J'espère qu'elle pourra t'éclairer".

Pierre Martot, alias le commissaire Léo Castelli, a lui affirmé que Michel Cordes était "l'incarnation vivante de quelque chose de très profond dans ce pays - c'est pour cette raison que les gens [l]'ont tellement aimé". Un texte qu'il a accompagné d'un cliché pris en 2004, "leur première photo commune".

A l'instar du message posté sur le compte officiel de la série Plus belle la vie, les fans saluent une figure paternelle, en postant, entre autres des clichés d'eux avec le comédien.

"Je suis bouleversé, triste", écrit l'un d'eux en s'adressant au défunt. Michel Cordes, né le 20 octobre 1945 dans l'Hérault, a incarné, pendant 18 ans Roland, le patron du Mistral où se nouaient de nombreuses histoires de Plus belle la vie. Il n'apparaissait plus dans la série depuis la mort de son personnage en octobre 2022, un mois avant l'arrêt définitif de la fiction.

René Revol, le maire de la commune de Grabels (Hérault), où vivait le comédien, a également salué la mémoire de "l'acteur, metteur en scène et Grabellois". "J'ai eu le plaisir de le rencontrer plusieurs fois, un homme discret et sincère", souligne-t-il en présentant ses condoléances à ses proches.

Outre Plus belle la vie, l'acteur avait aussi joué des rôles secondaires dans des films comme Le hussard sur le toit de Jean-Paul Rappenau, aux côtés de Juliette Binoche et d'Olivier Martinez (1995), ou dans Une affaire de goût (2000) avec Bernard Giraudeau. Il avait également mené une longue carrière au théâtre.