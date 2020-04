VIDEO. Regardez la bande-annonce de "The Eddy", la mini-série musicale coréalisée par Damien Chazelle

La série, coréalisée par Damien Chazelle, Alan Poul, Houda Benyamina et Laïla Marrakchi, sera disponible le 8 mai prochain sur Netflix.

Paris, du jazz et du drame. The Eddy, mini-série musicale, a dévoilé sa première bande-annonce officielle. On y découvre le personnage principal, Elliot Udo (André Holland), un pianiste new-yorkais échoué à Paris. Il dirige The Eddy, un petit club de jazz qui croule sous les dettes. En parallèle, Elliot découvre que son associé serait impliqué dans des affaires douteuses.

A la réalisation, on retrouve le cinéaste oscarisé Damien Chazelle, qui s’est déjà distingué pour ses films sur le monde de la musique : Whiplash avec un jeune batteur de jazz en quête d’excellence (Damien Chazelle a lui-même été batteur) et La La Land, une comédie musicale en référence à l’âge d’or hollywoodien. Pour The Eddy, il partage la réalisation avec Alan Poul (Les Chroniques de San Francisco), Houda Benyamina (l’excellent Divines) et Laïla Marrakchi (Le Bureau des Légendes).

Une équipe prestigieuse

Le reste de l’équipe n’est pas moins prestigieuse. Jack Thorne, qui a écrit la nouvelle série À la croisée des mondes et a coécrit la pièce Harry Potter et l'Enfant maudit est au scénario, tandis que Glen Ballard s'occupe de la bande son (il a notamment produit les albums Jagged Little Pill d’Alanis Morissette et Bad de Michael Jackson).

On découvre également dans cette bande-annonce un casting de très grande qualité : Joanna Kulig qui s'est distinguée dans le film musical Cold War, Leïla Bekhti (Tout ce qui brille), Tahar Rahim (Un Prophète, Grand Central, Le prix du succès), l’américaine Amandla Stenberg (La haine que l’on donne) et également Benjamin Biolay. La série sera disponible le 8 mai prochain sur Netflix.