Une panne géante touche Netflix pendant environ deux heures

Le service de vidéos à la demande a connu des perturbations dans l'après-midi de jeudi. Le problème est terminé, a confirmé un porte-parole de Netflix à franceinfo, sans donner de détails sur son origine.

Netflix à l'arrêt. Une panne a touché le leader des services de vidéos à la demande, dans l'après-midi du jeudi 21 novembre. C'est au moment où les utilisateurs lançaient une vidéo qu'un message d'erreur apparaissait, comme nous avons pu le constater à franceinfo. "Impossible de lire ce programme. Veuillez réessayer plus tard. (MSL:5003;)", indiquait le message.

"Nous éprouvons actuellement des problèmes de streaming sur tous les appareils", avait confirmé Netflix sur son site officiel. Vers 16h45, le site internet affichait un nouveau message : "Netflix est opérationnel ! Notre service de streaming ne connaît actuellement aucune interruption." Le service de vidéos à la demande l'a confirmé sur son compte Twitter français officiel avec une pointe d'humour.

Netflix is plus cassé, you can regarder ce que tu veux again ! — Netflix France (@NetflixFR) November 21, 2019

"Ce problème est maintenant résolu"

"Certains de nos membres n'ont pas été en mesure d'utiliser Netflix pendant environ deux heures aujourd'hui. Ce problème est maintenant résolu. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée", a déclaré à franceinfo un porte-parole de Netflix, vers 17 heures.

Comme le relate le site spécialisé Numérama, la panne a été massivement signalée en France et en Europe, comme on peut le voir sur le site downdetector.fr à 16 heures, jeudi, mais aussi dans certaines régions d’Asie comme à Taïwan et à Singapour. Netflix est aujourd’hui présent dans 190 pays et revendique 140 millions d'abonnés payants, dont 6 millions en France où le service est accessible depuis 2014.