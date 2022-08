"Stranger Things" : l’acteur Joseph Quinn se joint au groupe Metallica pour jouer le morceau emblématique “Master of Puppets”

Du petit écran à la réalité. L’acteur Joseph Quinn, interprète du personnage d’Eddie Mundon dans la dernière saison de Stranger Things a rejoint en coulisse le groupe Metallica pour jouer Master of Puppets, lors de leur passage au festival Lollapalooza à Chicago, jeudi 28 juillet.

Concert en coulisse

Dans l’une des scènes de la saison 4 de Stranger Things, le personnage d'Eddie Mundon joue ce morceau iconique du groupe de heavy metal, Master of Puppets. Une performance qui a créé l’euphorie sur les réseaux sociaux. "Je suis un grand fan (de la série)", déclare le chanteur de Metallica James Hetfield, dans une vidéo diffusée par Netflix. "Je la suis depuis la saison 1. Cette expérience a été, pour mes enfants et moi, l’occasion de nous rapprocher". Avant le concert, Joseph Quinn a pu rencontrer le groupe en coulisse, discuter et gratter les cordes de sa guitare avec lui.

this is for Eddie

Joe Quinn met Eddie Munson's heroes: @Metallica! pic.twitter.com/y0oaSLpT6P — Netflix (@netflix) July 29, 2022

Quelques minutes plus tard, lors de leur passage sur la scène de Lollapalooza, le groupe a rendu un nouvel hommage à la série de Netflix : ils ont joué Master of Puppets devant des images de Stranger Things projeté sur un grand écran et sur lesquels on voit le jeune Joseph Quinn jouer le même morceau, bandeau dans les cheveux et blouson en jeans sur les épaules.

Explosion du nombre d’écoutes

Après la diffusion du dernier épisode de Stranger Things, le nombre d’écoutes de ce morceau, sorti il y a 36 ans, a explosé sur les plateformes de streaming. De la 184e place le 1er juillet, il a grimpé jusqu’à la 12e place des morceaux les plus écoutés dans le monde sur Spotify en seulement cinq jours. Même percée sur Apple Music et Deezer, avec respectivement les 35e et 37e places du classement.

"Nous avons été époustouflés", avaient réagi les membres de Metallica lors de la sortie de l’épisode. "La façon dont (ils) ont intégré la musique dans Stranger Things a toujours été d’un niveau supérieur, nous étions donc plus que ravis, non seulement d’inclure Master of Puppets, mais d’avoir une scène aussi cruciale autour de celle-ci".