Plus piquante mais moins charnelle, "La Chronique des Bridgerton" se réinvente pour sa deuxième saison

La série événement "La Chronique des Bridgerton" s’offre une seconde saison sur Netflix et espère égaler le succès de son premier chapitre. Sans le fameux duc de Hastings incarné par Rege-Jean Page, ce nouveau volet plus impertinent apporte un vent de fraîcheur à la saga, sans trahir les attentes des fans.

C’est le retour des tracas amoureux de la haute-société anglaise du 19e siècle. La Chronique des Bridgerton, série multirécompensée, revient pour un second volet très attendu. À l’image de la saga littéraire éponyme écrite par Julia Quinn, chaque saison est centrée sur l’un des enfants Bridgerton, une fratrie composée de huit frères et sœurs. Après l’histoire de Daphné (Phoebe Dynevor) et son mariage avec le duc de Hastings (Rege-Jean Page, absent de cette saison 2), c’est au tour d'Anthony (Jonathan Bailey), l’aîné de la famille, de trouver une épouse.

Cet ancien débauché au caractère explosif est bien décidé à accomplir son devoir en trouvant l’épouse parfaite qui deviendra la vicomtesse de Bridgerton, quitte à laisser ses sentiments de côté. Son dévolu se porte sur la jeune célibataire tout juste rentrée d'Inde, Edwina Sharma, parfaite en tout point à ses yeux. Mais pour la séduire, Anthony devra convaincre la sœur de la jeune femme, Kate (Simone Ashley vue dans Sex Education) de ses bonnes intentions. Leurs deux caractères butés et compétitifs apporteront leur lot de frictions à ces nouveaux épisodes.

Un duo électrique

Égaler le succès de la saison 1 de Bridgerton était un défi de taille pour la productrice Shonda Rhimes (Scandal, Grey's Anatomy). D’autant plus que Lady Whistledown, l’écrivaine anonyme qui dévoile les secrets de la haute-société, avait tombé le masque dans l’épisode final. Mais ce nouveau chapitre arrive à se réinventer grâce au duo épineux formé par Anthony Bridgerton et Kate Sharma. Cette saison est rythmée par leurs échanges venimeux et tranchants. Les deux personnages usent de tous les stratagèmes possibles pour empêcher leurs plans respectifs.

Kate s’efforce d’éloigner le vicomte de sa sœur, doutant qu’il puisse lui apporter l’amour qu’elle mérite. Anthony essaie par tous les moyens de séduire Edwina, qui possède selon lui toutes les qualités pour devenir une épouse parfaite : une bonne éducation, une beauté incontestable et "des hanches larges pour enfanter". Un différend qui apporte son lot de rebondissements et de situations comiques.

Le vicomte Anthony Bridgerton, un éternel célibataire bien décidé à prendre épouse pour convenir aux normes de la société mondaine. (NETFLIX)

Le sens du devoir

Si le premier volet se centrait sur la relation torride entre Daphné et le séduisant duc, ce nouveau chapitre laisse de côté les scènes de sexe pour se concentrer sur un thème plus sérieux : les responsabilités qu’impose le rôle d'aîné. Anthony et Kate se plient tous deux aux exigences de la société mondaine, mettant de côté leur bonheur pour embrasser leur devoir de premier-né et protéger leur famille. Après la mort brutale de son père, Anthony a dû très jeune prendre le titre de vicomte de Bridgerton. L’héritier a été plongé dans la gestion du domaine et les devoirs qu’induit son titre, sans jamais pouvoir faire son deuil.

Kate, pour sa part, s'est sacrifiée pour offrir un avenir radieux à sa sœur Edwina. La jeune femme a renoncé à trouver l’amour pour se consacrer à la réussite de sa sœur, quitte à rester "vieille fille". Pendant de longues années elle a préparé sa cadette à trouver sa place dans la bonne société, avec l'objectif de faire un bon mariage et de rétablir l’honneur de sa famille. Le sens du devoir constitue ici le fil conducteur des huit épisodes, au grand dam de ceux qui avaient apprécié la sensualité et les écarts coquins de la saison 1.

Edwina Sharma, soeur de Kate et épouse idéale aux yeux d'Anthony Bridgerton. (NETFLIX)

Une intrigue cousue de fil blanc

On pourra bien sûr reprocher à ce nouveau volet son scénario trop prévisible. Le triangle amoureux formé entre Kate, Anthony et Edwina s’étire. Les personnages s’embourbent dans des “je t’aime, moi non plus”, coupant l’élan prometteur du début de saison. Mais pour sa défense, la saga littéraire Bridgerton n’a jamais misé sur des intrigues complexes, mais plutôt sur des fins heureuses précédées d’embûches multiples. Un choix narratif qui fait son charme mais qui peut agacer.



Les nombreuses histoires secondaires auraient mérité d’être développées davantage. En particulier celle d’Eloïse Bridgerton. La jeune fille rebelle s’émancipe des diktats de la haute-société pour militer en faveur des droits des femmes mais le spectateur finit la saison avec un goût d'inachevé. Quant au reste de la fratrie, leurs scènes permettent d’alléger la narration principale, à l'image du voyage hallucinatoire et créatif de Benedict Bridgerton.

Au final, la saison 2 ne tombe pas dans la facilité en misant sur une intrigue piquante portée par un duo charismatique. Les fans pourront savourer les ingrédients qui ont fait le succès de la série : perruques gigantesques, casting diversifié, entorses historiques assumées... Un cocktail efficace pour séduire le public, et le faire patienter jusqu’à la prochaine saison des Bridgerton.

La Chronique des Bridgerton, saison 2, en intégralité sur Netflix