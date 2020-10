Netflix dévoile des images de "Ma Rainey's Black Bottom", le film posthume de Chadwick Boseman

Le décès de l'acteur, apparu notamment dans Black Panther, Captain America: Civil War et dans deux films d'Avengers, avait secoué le cinéma américain. Chadwick Boseman est à l'affiche de Ma Rainey's Black Bottom, dont la sortie est prévue sur Netflix le 18 décembre. La plateforme en a aujourd'hui diffusé des images inédites.

Viola Davis and Chadwick Boseman star in Ma Rainey's Black Bottom, a new film based on August Wilson’s award-winning play from director George C. Wolfe and producer Denzel Washington. @MaRaineyFilm premieres December 18. pic.twitter.com/ErhrQAW4nU