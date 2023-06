Netflix change sa façon de calculer ses audiences à la demande des annonceurs publicitaires

La plateforme de streaming américaine a modifié le calcul de ses audiences et bouleversé le classement des contenus les plus populaires.

La série américaine de Tim Burton Mercredi, 252 millions de vues, devant Stranger Things, le thriller d'action sud-coréen Squid Game toujours premier du top 10 des séries Netflix avec ses 265 millions de vues. La plateforme de streaming américaine a modifié le calcul de ses audiences pour répondre à la demande des annonceurs publicitaires.

Jusqu'à présent, Netflix calculait ses audiences en fonction du nombre d'heures de visionnage. Mais cette méthode n'était pas avantageuse pour les formats les plus courts. Dorénavant, elle calcule le nombre d'heures de visionnage divisé par la durée total du programme. Un calcul non plus sur les 28 premiers jours de diffusion mais les 91 premiers, soit un trimestre.

Des données pour les annonceurs publicitaires

La plateforme a maintenant une offre avec une publicité. Elle ne peut plus se contenter de chiffres éloignés de la réalité. Les annonceurs veulent savoir quels contenus fonctionnent et dans quelles proportions. A partir de ces données, ils peuvent accepter des tarifs plus ou moins élevés, en attendant que Médiamétrie puisse calculer les audiences de la plateforme américaine, d'ici un ou deux ans.

Avec ce nouveau calcul, le top 10 des séries se retrouve bouleversé. En tête toujours, le thriller d'action sud-coréen Squid Game avec 265 millions de vues. La série de Tim Burton, Mercredi, pique la deuxième place à Stranger Things : 252 millions contre 140. Si l'ordre était différent avant, c'est parce que Stranger Things compte 7 % d'heures vues en plus et que la série est plus longue.

Dans les séries non anglophones, après Squid Game, on retrouve La Casa de Papel et Lupin avec Omar Sy, sur la troisième marche. Et dans la catégorie film, Red Notice avec Gal Gadot et Ryan Reynolds, le plus gros succès de la plateforme américaine.