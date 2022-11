Le réalisateur Guillermo del Toro peine à diffuser "Pinocchio" chez lui au Mexique

Nul n'est prophète dans son pays: le réalisateur Guillermo del Toro a lancé, vendredi 25 novembre, un appel à la diffusion dans des salles indépendantes mexicaines de son dernier opus, Pinocchio, tout en dénonçant "la destruction systématique du cinéma mexicain". La maison de production PimientaFilms "est en train de chercher des salles indépendantes" dans trois Etats pour la diffusion du film, indique le réalisateur sur son compte Twitter, évoquant la défection d'un grand distributeur, Cinemex.

Este domingo es #DíaPinocho de @RealGDT y tendremos funciones gratuitas para el público en @CinetecaM , @ISCsonora y @CinetecaFicg ¡Estén atentos a las redes de las salas que anunciarán los horarios y la dinámica para que no se pierdan su lugar! pic.twitter.com/NFbk0EnAKm

Le distributeur se serait rétracté, selon des revues spécialisées, parce que le film ne pouvait rester que deux semaines en exclusivité dans les salles à partir du 24 novembre, avant d'être inclus à l'offre en streaming du catalogue Netflix. Bardo, le film d'un autre géant du cinéma mexicain, Alejandro Gonzalez Inarritu, est en salle au Mexique en exclusivité avant sa prochaine programmation sur Netflix. Guillermo Del Toro a par ailleurs estimé que "la destruction systématique du cinéma mexicain et de ses institutions – dont la construction a demandé des années – a été brutale".

Le réalisateur a partagé le communiqué (lien en espagnol) de l'Académie mexicaine des arts et des sciences cinématographiques (Amacc) annonçant un "report de la convocation du prix Ariel 2023" (l'équivalent des Oscars aux Etats-Unis, des César en France ou des Goya en Espagne) en raison d'une "grave crise financière".

"L'Etat, qui a été le moteur et le soutien de l'Académie pendant longtemps, a renoncé à sa responsabilité de principal promoteur et diffuseur de la culture en général et du cinéma en particulier."