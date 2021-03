"Falcon et le soldat de l'hiver", "Pacific Rim", "Sky Rojo"... On regarde quoi comme séries en mars ?

Le printemps semble pointer le bout de son nez en avance cette année, mais entre le couvre-feu et une possible évolution des restrictions sanitaires, mieux vaut avoir de quoi s’occuper chez soi. Ça tombe bien, Franceinfo a passé en revue certaines des nouvelles séries de ce mois de mars 2021. Dans l’air du temps, il y aura 6 X Confiné.e.s sur Canal+, une série pleine d'humour qui vous aidera à dédramatiser la crise sanitaire. Ceux qui n’en peuvent plus d’attendre la prochaine saison de La Casa de Papel seront ravis d’apprendre qu’une nouvelle création des scénaristes de la série culte, Sky Rojo, sort bientôt sur Netflix. Les fans de la série Formule 1 : pilotes de leur destin, dont l'immense succès des deux premières saisons a révolutionné le genre du documentaire sportif, seront aussi heureux de voir le retour de leurs bolides préférés et des hommes qui les pilotent.

"Solar Opposites", des extraterrestres dans l'Amérique profonde

C'est l'une des séries d'animation pour adultes ajoutées au catalogue de Star, la nouvelle section de Disney +. Diffusée depuis mai 2020 aux USA par la plateforme Hulu (co-détenue par Disney), Solar Opposites raconte avec beaucoup d'humour l'histoire d'une famille d'extraterrestres qui trouve refuge dans l'Amérique profonde, celle où on conduit des 4X4 géants et où on adore les armes, la main posée sur la Bible. La famille d'aliens s'interroge vite sur ce monde aussi exotique qu'une exoplanète. Aux commandes de cette série, on retrouve Justin Roiland, co-créateur du phénomène Rick & Morty. Le graphisme est d'ailleurs le même, tout comme l'humour corrosif des personnages.

Solar Opposites, à voir sur Star/Disney + depuis le 23 février.

"The Grave", science-fiction dans le désert israélien

C'est une énigme étrange qui tisse le fil rouge de la série The Grave. Proposée sur Salto, cette création israélienne a été diffusé en 2019 sur la chaîne locale Keshet 12. Cette série de science-fiction démarre par la découverte de trois squelettes humains dans une fosse profonde qui apparaît après un tremblement de terre dans le nord d'Israël. Le mystère s'épaissit quand les enquêteurs découvrent que l'ADN des corps correspond à ceux de citoyens israéliens bien en vie. La série a été créée par Omri Givon et s'appuient sur différents concepts scientifiques, dont la théorie de la relativité générale d'Einstein. Après le succès de En Thérapie, adaptation de la série BeTipul, les créations venues d'Israël sont à la mode.

The Grave, à voir sur Salto à partir du 3 mars.

"Pacific Rim : The Black", voyage dans une Australie ravagée

C'est une belle surprise de voir une suite en série animée des deux films Pacific Rim réalisés en 2013 et 2018 par Guillaume Del Toro et Steven S. DeKnight. Dans les originaux, les kaiju, des créatures extraterrestres surgissaient d'une brèche interdimensionnelle près d'une faille géologique au fond du Pacifique. Pour les combattre, un nouveau genre d’arme : des robots géants appelés les Jaeger, contrôlés en simultané par deux pilotes dont les esprits sont reliés par un pont neuronal. Dans la suite Netflix de cette série cyberpunk, les kaiju sont ressortis des abîmes pour ravager l'Australie. La narration suit deux ados qui cherchent leurs parents à bord d'un Jaeger. Durant leur périple, ils vont croiser nombre de personnages tordus et créatures monstrueuses. "C'est comme si le monde était devenu fou", dit l'un des héros. On ne le démentira pas.

Pacific Rim : The Black, à voir sur Netflix à partir du 4 mars

“Les Rivières pourpres”, pour les amateurs de polars ultra-sombres

Le commissaire Niémans et le jeune lieutenant Camille Delauney font partie d’une unité spéciale en charge des meurtres et des affaires les plus ténébreuses... Plus soudé que jamais après une série d’enquêtes sinistres, le duo de choc revient pour une saison 3. Plongés dans des crimes toujours plus surprenants et violents, ils seront rattrapés par de douloureux secrets qu’ils pensaient enterrés à tout jamais. Dans ce nouvel opus, ils devront enquêter sur des corps cousus entre eux et retrouvés dans un festival néo-païen, ou encore un meurtrier fou qui réintroduit le virus de la peste noire en pleine capitale. Créée par Jean-Christophe Grangé, la série est issue du roman éponyme.

Les Rivières pourpres sera diffusée à partir du 8 mars sur France 2.

“Caïd”, un thriller immersif qui nous plonge dans une guerre des gangs

Un thriller immersif angoissant et nerveux à souhait, c’est la promesse de la nouvelle série française Caïd. On y suivra un réalisateur et un cameraman envoyés dans une cité du sud de la France pour filmer le quotidien d’un rappeur pour un clip, et entraînés malgré eux dans une guerre des gangs. Poursuites haletantes, tabassages par des hommes masqués et échanges de tirs, les deux confrères hésiteront à mener leur projet jusqu’au bout... mais décideront de continuer, pour notre plus grand plaisir. Filmée caméra au poing dans un format singulier, la série est en fait l’adaptation du long-métrage du même nom et des mêmes réalisateurs, Ange Basterga et Nicolas Lopez, récompensé au festival du Polar de Cognac en 2017.

Les 10 épisodes de 10 minutes de Caïd seront disponibles le 10 mars sur Netflix.

“6 X Confiné.e.s”, une mini-série rafraîchissante sur le confinement

C’est une annonce surprise qu’on n’avait pas vu venir : Canal+ a annoncé le 23 février sa nouvelle création décalée, une mini-série de 6 épisodes sur le premier confinement intitulée 6 X Confiné.e.s. Chaque épisode de 20 minutes sera l’occasion de découvrir un personnage et les déconvenues de son confinement, certains pour le pire, d’autres pour le meilleur. Au programme : un DJ quinquagénaire confronté à la fermeture des boîtes, un couple immature, une parisienne de retour dans la campagne de son enfance... Des situations bien connues depuis mars 2020 et qui devraient chacune apporter leur lot d'humour ou d’émotion. Chaque pépite est signée d’un réalisateur différent (Marina Rollman, Antoine de Bary...). Le casting est royal avec des stars du grand et du petit écran, telles que Ludivine Sagnier, Vincent Cassel, Félix Moati ou encore Laura Felpin. 6 X Confiné.é.s sera diffusé le 15 mars sous forme de téléfilm de 120 minutes sur Canal+, et en format série sur MyCanal.

6 réalisateur.rice.s, 6 épisodes, 6 visions du confinement. Et un casting impressionnant : #6xConfinées, le 15 mars seulement sur @canalplus. pic.twitter.com/DjoZhBwNOr — CANAL+ (@canalplus) February 23, 2021

"Formule 1 : pilotes de leur destin", le retour des hommes les plus rapides au monde

C'est le retour des bolides les plus puissants et surtout, des hommes cachés à l'intérieur. La série de Netflix Formule 1 : pilotes de leur destin est un énorme carton depuis ses débuts grâce à sa façon de capturer les états d'âme de pilotes soumis à un énorme stress sur la piste et dans les coulisses. Dans les deux premières saison, on suivait les pilotes et les staffs de plusieurs écuries du circuit de Formule 1 avec en fil rouge les luttes fratricides des équipiers de chaque écurie. Car dans le monde de la Formule 1, les places sont rares et très chères et il faut d'abord s'imposer comme le numéro 1 de son écurie pour ne pas se retrouver sur un siège éjectable en fin de saison. Ce troisième opus, qui est en fait le suivi du championnat du monde de l'année 2020, s'arrêtera très sûrement sur l'exploit de Pierre Gasly, le Français vainqueur d'un grand prix à bord de sa modeste Toro Rosso, mais aussi sur les punchlines, souvent cruelles, du directeur de l'équipe Red Bull, Chris Horner.

Formule 1 : pilotes de leur destin, à voir sur Netflix à partir du 19 mars.

“Sky Rojo”, une course poursuite vitaminée par les créateurs de “La Casa de Papel”

Coral, Wendy et Gina sont trois prostituées prisonnières du club Las Novias. En lutte pour leur liberté, elles prennent la fuite laissant leur proxénète gravement blessé... Des néons aux décors naturels de Tenerife, les trois héroïnes hautes en couleur sont prises dans une course poursuite explosive avec un seul objectif : rester en vie cinq minutes de plus. Sky Rojo est une des séries les plus attendues du mois, et pour cause : Elle est l’œuvre d’Esther Martínez Lobato et Álex Pina, les créateurs de La Casa de Papel, série désormais culte. Adrénaline, humour cinglant et esthétique flamboyante : tous les ingrédients semblent réunis pour un nouveau (gros) succès.

Sky Rojo, à voir sur Netflix à partir du 19 mars.

“Falcon et le Soldat de l’Hiver”, le nouveau Marvel très attendu

Après Wandavision, Disney+ promet d’envoyer du lourd avec le nouveau Marvel Falcon et le Soldat de l’Hiver. Cette mini-série qui prend place après les événements d’Avengers : Endgame est très attendue. Sa sortie, prévue initialement en 2019, a été plusieurs fois repoussée à cause de retards de production. Dans ce nouveau volet, Sam Wilson, plus connu sous le nom de Falcon, et Bucky Barnes, alias le Soldat de l’Hiver, doivent mettre leurs différends de côté pour faire face à une crise impliquant Captain America. Ils se plongent alors dans une aventure avec pour grand ennemi le groupe anarchiste Flag-Smasher. Les fans de Marvel retrouveront les visages bien connus des acteurs Anthony Mackie, Sebastian Stan ou encore Emily VanCamp.

Les 6 épisodes arrivent sur Disney+ le 19 mars.

Et aussi en mars...

L’Attaque des Titans, saison 3, le 1er mars sur Netflix

Rassemblement, le 12 mars sur Disney+ The One, le 12 mars sur Netflix

Cellule de crise, le 12 mars sur Salto

Dans le sillage des pirates, le 15 mars sur Netflix

Cry Wolf, le 18 mars sur Salto

The Irregulars, le 26 mars sur Netflix

A Confession, le 31 mars sur Salto