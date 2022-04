"En thérapie", "Chucky", "Poupée russe"... On regarde quoi comme séries en avril ?

FTR

Installez-vous confortablement dans votre canapé : en avril, il y a de quoi binge-watcher. Ce mois-ci, on notera le retour de séries à succès avec En thérapie et Poupée russe. Les nostalgiques pourront quant à eux jouer à se faire peur devant Chucky. Tandis que les enquêteurs en herbe tenteront de percer le mystère spatial d’Infiniti.

"Chucky" , la poupée maléfique est de retour

Il vous a terrifié dans les années 90 sur grand écran, Chucky est de retour en série ! Quelques mois après sa sortie outre-Atlantique, la diffusion française était très attendue par les fans. Et cela se passera sur Salto dès le 1er avril. Don Mancini, le créateur et scénariste de la plupart des films, est toujours aux commandes. La poupée tueuse fait cette fois son apparition dans un vide-grenier d’une paisible petite ville américaine. Elle est achetée par un adolescent. Peu après une série de meurtres plonge la ville dans le chaos. Une deuxième saison est déjà annoncée sur SYFY, qui diffuse la série aux États-Unis.

Chucky, le 1er avril sur Salto

Salto

"Slow Horses" : Gary Oldman en chef des parias

C'est une série d'espionnage pas comme les autres que propose ce printemps Apple TV. Dans Slow Horses, le toujours brillant Gary Oldman campe l'irascible leader d'une bande d'agents mis au rebut du MI5. Ils atterrissent dans un obscure département baptisé "Slough House" en raison de leurs multiples erreurs de carrière. Les six épisodes de cette première saison sont adaptés de la saga littéraire Slough House de Mick Herron.

Slow Horses, le 1er avril sur Apple TV





"LOL : qui rit, sort !", saison 2 : pour gagner, il ne faut pas rire !

De la bonne humeur, un plateau de comédiens populaires et des rires...c'est la promesse de la saison 2 du Comedy Show d'Amazon Prime, LOL : Qui rit, sort !, orchestré par Philippe Lacheau et Alexandra Lamy. Les six nouveaux épisodes réunissent dix comédiens et humoristes qui s'affrontent dans le but de ne pas rire ! Enfermés dans une pièce les uns alignent gags et blagues pour faire rire leurs comparses. Un rire éliminatoire pour tenter de faire craquer Gérard Darmon, Eric Judor, Audrey Fleurot, Camille Lellouche ou encore Ramzy Bédia . Le vainqueur remporte 50 000 euros qui seront reversés à l’association caritative de son choix. 50 000 euros seront également répartis entre les autres associations choisies par les autres candidats.

LOL : qui rit, sort ! saison 2 , trois épisodes le 1er avril puis trois épisodes le 8 avril

Amazon Prime

"Infiniti" : une série spatiale française audacieuse

Pari audacieux pour Canal +, la chaîne mise sur une création originale française à mi-chemin entre la science-fiction, l’aventure spatiale et l’enquête. Dans Infiniti, l’équipage de la Station Spatiale Internationale (ISS) ne répond plus. Au même moment sur Terre, un cadavre recouvert de cire et décapité est retrouvé au Kazakhstan. Problème, le mort est l’astronaute américain Anthony Kurz supposé en mission à bord de l’ISS. Un mystère que tente de résoudre Isaak Turgun un policier local et Anna Zarathi, une spationaute française évincée du programme spatial, interprétée par Céline Sallette (Les Revenants, Vernon Subutex).

Infiniti, en intégralité le 4 avril sur myCanal, diffusion de deux épisodes tous les lundis à 21h sur Canal+.

"En Thérapie", saison 2 : le confinement sur le divan

Après le traumatisme des attentats de Paris en 2015, la crise sanitaire et le confinement sont la toile de fond de cette nouvelle saison de En thérapie, la série à succès d’Olivier Nakache et Éric Toledano diffusée sur Arte. Si l’on retrouve certains acteurs de la première saison, comme Clémence Poésy ou Pio Marmaï, le spectateur fera également la connaissance de nouveaux personnages comme ceux interprétés par Charlotte Gainsbourg et Suzanne Lindon, qui s’installent sur le divan du Dr Dayan. Le duo de réalisateur a également fait appel à des cinéastes de premier plan comme Agnès Jaoui, Emmanuelle Bercot ou encore Arnaud Desplechin pour réaliser certains des 35 épisodes de la saison. Des noms qui suffiront à eux seul à vous donner envie de suivre une séance.

En thérapie saison 2 à partir du 7 avril sur Arte. L'intégralité de la saison 2 disponible sur le site Arte.tv depuis le 31 mars

"Anatomie d'un scandale" : l’élite britannique au cœur d'un thriller politique

La nouvelle mini-série politico-judiciaire de Netflix devrait attirer les amateurs du genre. Quand un politicien à succès est accusé de viol, c'est tout son couple et son univers qui vacillent. Des révélations qui vont chambouler l'ordre établi et ébranler l'élite britannique. Ambiance thriller psychologique pour cette adaptation du best-seller éponyme de Sarah Vaughan. Produite et écrite par David E. Kelley (Big Littles Lies et Ally Mc Beal) et Melissa James Gibson (House of Cards, The Americans), Anatomie d'un scandale réunit à l'écran Sienna Miller et Rupert Friend.

Anatomie d'un scandale, le 15 avril sur Netflix

"Les Kardashian" : le retour de l’incroyable famille

Attention, événement glamour, strass et paillettes : le clan Kardashian revient sur vos écrans dans une toute nouvelle série et ouvre de nouveau grand les portes de son quotidien. Après le show de télé-réalité qui les a fait connaître dans le monde entier, L‘Incroyable famille Kardashian (20 saisons et quelques spin offs depuis 2007 !) et un petit temps hors des écrans (mais pas des tabloïds ni des réseaux sociaux ), on retrouve les célèbres soeurs Kim, Kylie, Kourtney, Kendall, Khloé et leur mère Kris dans cette nouvelle aventure. Elles ont de nouveau accepté d’être filmées pour dévoiler leur vie privée et faire des révélations sur leurs grossesses, divorces, rencontres et nouvelles histoires de cœur.

Les Kardashian, le 19 avril sur Disney +

"Poupée russe" : le retour de la série primée

La série primée au Goldens Globes revient fort de son succès pour une seconde saison. Après trois ans d’absence liés à la crise sanitaire, l’actrice à la crinière rousse Natasha Lyonne (Nadia) et son acolyte Charlie Barnett (Alan) sont de retour. On les retrouve quatre ans après s’être échappés de la boucle temporelle mortelle dans laquelle ils étaient enfermés. Le duo est à nouveau plongé dans les méandres du temps lorsqu’ils traversent un mystérieux portail au cœur de Manhattan. Cette fois-ci, ils finissent bloqués dans leurs passés respectifs. Ce nouveau chapitre se dévoile dans un teaser qui promet humour, fantastique et folie, avec une nouvelle fois Natasha Lyonne comme showrunneuse.

Poupée russe, saison 2, le 20 avril sur Netflix

"We Own This City" : 20 ans après "The Wire", David Simon retourne à Baltimore

Corruption et scandale dans la police de Baltimore. We Own This City, la nouvelle mini-série HBO de David Simon s'inspire de faits réels et du livre éponyme du journaliste du Baltimore Sun Justin Fenton (La Ville qui nous appartient, Éditions Sonatine). Une série nerveuse et haletante qui revient sur l’histoire de l’unité d’élite de la police de Baltimore, la Gun Trace Task Force. Entre corruption, fabrication de preuves et bavures, l'affaire va provoquer un scandale qui mettra en lumière les dysfonctionnements de la politique des chiffres et de répression de la police américaine. Il y a vingt ans, David Simon s'était fait connaître du grand public avec une autre série policière The Wire (Sur écoute), qui était déjà une radiographie du monde policier et judiciaire de Baltimore.

We Own The City, le 26 avril sur OCS, épisodes disponibles 24 heures après la diffusion américaine.

"Halo" : le géant du jeu vidéo arrive sur le petit écran

L’adaptation de la célèbre saga de jeu vidéo Halo, qui a fait le succès de la Xbox, envahit le petit écran. Produit par Paramount aux États-Unis, c’est Canal + qui décroche l’exclusivité du marché français. La série prend place au 26e siècle. L’humanité est en conflit avec l’Alliance covenant, un groupe d’extraterrestres. Pour défendre les humains, la scientifique Dr Halsey a créé des super soldats génétiquement améliorés, aux performances physiques et mentales hors du commun. La série suivra les aventures de son commandant John-177 (Pablo Schreiber), le célèbre Master Chief de la saga. Avec un budget colossal de près de 10 millions de dollars par épisode selon Variety, Halo prévoit d’en mettre plein les yeux.

Halo, en avril sur Canal+

Et aussi en avril :

- Barry, saison 3, le plus attachant des tueurs à gage est enfin de retour après plusieurs années d'absence, le 25 avril sur OCS

- Outer Range, un western fantastique avec Josh Brolin dans le rôle principal, le 15 avril sur Amazon Prime Vidéo.