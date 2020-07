Naya Rivera, l'actrice de la série "Glee", est portée disparue après une sortie en bateau

L'actrice Naya Rivera, connue pour son rôle dans "Glee", est portée disparue après une excursion en bateau dans un lac en Californie. Des recherches sont en cours.

L'actrice principale de la série télévisée Glee Naya Rivera est portée disparue et des recherches étaient en cours jeudi 9 juillet pour la retrouver dans un lac en Californie où elle pourrait s'être noyée, selon des responsables locaux.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020

Les services de police de Ventura County ont tweeté qu'ils recherchaient une "possible victime de noyade" dans le lac et qu'une équipe de plongeurs avait été déployée sur les lieux. Elle avait loué un bateau mercredi pour emmener son fils de quatre ans sur le lac Piru au nord-ouest de Los Angeles, selon le shérif local cité par les médias. Une personne a alerté les secours après avoir trouvé l'enfant seul, mais sain et sauf.

Une pom-pom girl dans "Glee" de 2009 à 2015

Pour les fans de séries, Naya Rivera, 33 ans, est avant tout Santana Lopez, la pom-pom girl que l'on adorait détester dans Glee. De 2009 à 2015, pendant les six saisons de cette production Ryan Murphy, elle a su s'imposer grâce à sa voix puissante et son jeu d'actrice. Son personnage est aussi apprécié de part l'exploration de sa sexualité : Santana Lopez fait son coming out dans la série. Une représentation saluée à l'époque par la communauté LGBTQ+.

Depuis, Naya Rivera a surtout fait parler d'elle avec la sortie de Sorry not Sorry : Dreams, Mistakes and Growing Up, un livre confession, dans lequel elle parle de son expérience dans Glee et de sa rivalité avec sa co-star Lea Michele. Elle fait quelques apparitions dans la série Devious Maids en 2015 avant de décrocher un rôle dans Step Up : High Water, une adaptation série des films Sexy Dance dans laquelle elle donne la réplique au chanteur Ne-yo.