Mort de Jerry Douglas, star de la série culte "Les feux de l'amour"

Jerry Douglas, qui a interprété le rôle de John Abbott de 1982 à 2016 dans la série Les feux de l'amour (The Young and the Restless), est mort mardi 9 novembre à Los Angeles "des suites d'une brève maladie", a annoncé la chaine CBS, qui diffuse la série depuis 1973. "Il manquera énormément à la famille de cette série", ont-ils écrit sur les réseaux sociaux.

Please join us in sending our condolences to the family of Jerry Douglas, known for his long-running role as the iconic John Abbott on the The Young and the Restless. He will be greatly missed by the Y&R family. ❤️ pic.twitter.com/7Kihvgqiel