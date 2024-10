Michael Newman, célèbre maître-nageur de la série "Alerte à Malibu", est mort à l'âge de 68 ans

Il était Mike "Newmie" Newman dans Alerte à Malibu. Le comédien américain Michael Newman s'est éteint à l'âge de 68 ans, dimanche 20 octobre 2024, a annoncé le réalisateur Matt Felker au magazine People. Auteur de la série documentaire After Baywatch: Moment in the Sun" sur les stars d'Alerte à Malibu, celui-ci a indiqué à la revue que Michael Newman est mort "de complications cardiaques". Il était "entouré de sa famille et de ses amis", a précisé le cinéaste qui était un ami proche du disparu.

Mike Newman a incarné son double fictionnel, puisqu'il était un véritable maître-nageur, dans 150 épisodes de la série à succès diffusée aux États-Unis entre 1980 et 2001. Les spectateurs français l'ont découverte sur TF1 à partir de 1991.

Beaucoup de fans considéraient que son personnage était la véritable star de la série. Le comédien était également apparu dans trois épisodes d'Un privé à Malibu (Baywatch Nights), le spin-off d'Alerte à Malibu.

Plus vrai que nature en maître-nageur

La série américaine suivait une équipe de sauveteurs dirigée par le lieutenant Mitch Buchannon, interprété par David Hasselhoff, dans leurs aventures quotidiennes sur une plage de Los Angeles. Mike Newman partageait ainsi l'affiche avec Pamela Anderson, Nicole Eggert, Yasmine Bleeth ou encore Jeremy Jackson.

Également pompier à plein temps, l'acteur avait continué à exercer son métier pendant le tournage d'Alerte à Malibu. Il avait pris sa retraite de pompier au bout de vingt-cinq ans, rapporte People.

Né à Los Angeles en 1956, il avait été diagnostiqué de la maladie de Parkinson à l'âge de 50 ans. Il avait passé ces dernières années à collecter des fonds avec la fondation de Michael J. Fox – le célèbre acteur de Retour vers le futur est, lui aussi, atteint de cette maladie neurodégénérative – afin d'aider à trouver un traitement.

En août dernier, Mike Newman avait confié au magazine People qu'il espérait que "le fait de raconter (son) histoire personnelle sensibilise à l'importance de trouver un remède contre la maladie de Parkinson".