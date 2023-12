Lyon, bientôt au cœur d'une nouvelle série espagnole, tournée par le réalisateur d'"As Bestas"

Lyon sera bientôt le cadre d’une nouvelle série espagnole, Los Anos Nuevos (les nouvelles années), dont un épisode entier est tourné entre Rhône et Saône. Le lieu a inspiré une partie de l’histoire d’amour mise en scène par le réalisateur Rodrigo Sorogoyen, récompensé par le César du meilleur film étranger cette année pour As Bestas.

Ca tourne, action ! Lyon bientôt à l'affiche d'une série espagnole. Un épisode entier de "Los Anos Nuevos" a été tourné entre Rhône et Saône. Une histoire d'amour mise en scène par le réalisateur Rodrigo Sorogoyen. - (France 3 Rhône-Alpes : J. Sauvadon / B. Tardy / A. Gavin)

Si Madrid est le principal décor de la série, un épisode entier se déroulera à Lyon. "Rodrigo connaissait déjà Lyon et l'a préféré à Paris, il a donc situé le scénario ici, en s'inspirant de la ville et en intégrant ses lieux emblématiques, notamment les traboules", raconte Nacho Lavilla, producteur. L'architecture de la ville a souvent inspiré le cinéma international, et ce n'est pas Rodrigo Sorogoyen qui dira le contraire : "Les rues, les ponts, les lumières : la ville est une inspiration très cinématographique". Les téléspectateurs pourront découvrir Lyon dans toute son authenticité, lors des diffusions prévues en fin d'année prochaine.

Du thriller à la romance

Loin du style de ses films à succès, Rodrigo Sorogoyen se lance dans une histoire d'amour déclinée en dix épisodes : "ça ne ressemble pas aux polars ou thrillers habituels que je fais, j’avais envie de changer un peu, d'expérimenter d'autres genres et scénarios", explique-t-il.

La série suit l'évolution d'un couple formé par Oscar (Francesco Carril) et Ana (Iria Del Rio). Le pitch démarre avant leur rencontre. Tout les oppose : Ana, qui vit en colocation, n'est pas tellement sociable et déteste son travail. Oscar, médecin, a lui des amis fidèles et une vie qui lui réussit plutôt bien. Alors qu’ils fêtent tous deux leurs 30 ans, ils font connaissance dans la nuit du nouvel an et tombent amoureux. De dispute en réconciliation, la vie du couple s'installe et leur idylle sera racontée à travers tous les réveillons de la Saint-Sylvestre durant dix ans. Que réservera cette décade cruciale qui signe le passage de l'insouciance à l'âge de la maturité ?

La diffusion de la série "Los Anos Nuevos" est prévue en Espagne en fin d'année prochaine, suivie d'une diffusion mondiale.