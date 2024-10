"Les Vertus de la vente" : indépendance féminine et vente à domicile d'objets coquins dans une série sud-coréenne sur Netflix

Imaginez le scandale que peut causer une bonne épouse, réputée prude, qui se transforme en vendeuse de lingerie sexy et de sex-toys dans un petit village au fin fond de la Corée du Sud en 1992. C'est l'intrigue de la série Les Vertus de la vente, actuellement diffusée sur Netflix en France et en Corée du Sud sur la chaîne JTBC. On y suit les aventures de Han Jeong-suk, incarnée par la comédienne Kim So-yeon, rendue notamment célèbre par la série The Penthouse.

Les Vertus de la vente est une adaptation de Brief Encounters, une mini-série de la chaîne britannique ITV, inspirée du livre Good Vibrations: The True Story of Ann Summers de Jacqueline Gold. "La femme d'affaires propriétaire de la chaîne de magasins Ann Summers s'est inspirée d'une nouvelle vague de libération sexuelle pour faire de l'achat de vibromasseurs et de lingerie un événement quotidien dans les grandes rues britanniques", écrivait The Guardian en annonçant en 2023 le décès de Jacqueline Gold, à 62 ans, des suites d'un cancer du sein.

Petite révolution sexuelle

Dans la version coréenne, Han Jeong-suk est une ancienne reine de beauté de son village de Geumje qui a épousé son amour de jeunesse, un homme bagarreur et fier qui arrive difficilement à subvenir aux besoins de sa famille. En cette rentrée scolaire, la jeune femme est particulièrement malheureuse que son petit garçon doive se contenter du cartable de fille qu'on lui a offert. Quand Han Jeong-suk voit cette annonce où il est question de vendre de la lingerie et de gagner une coquette somme, elle est bien évidemment tentée. Mais elle n'imagine pas encore la petite révolution qu'elle va provoquer.

Dès le début de son aventure, Han Jeong-suk rencontre Seo Young-bok, à qui l'actrice Kim Sun-young donne malicieusement chair. Cette mère de famille nombreuse va lui donner le courage de s'engager dans cette affaire de vente à domicile d'objets sexys. Elle se trouvera d'autres alliées, telles l'épouse modèle du pharmacien du village (interprétée par Kim Seon-ryeong) ou encore la jeune mère célibataire qui tient le salon de coiffure du coin (Lee Se-hee). Un autre soutien inattendu s'invite dans le coin de Han Jeong-suk : un jeune policier (Yeon Woo-jin), qui vient d'être affecté dans le village. Tous ces supporters s'avèrent précieux quand la majorité du village réprouve son nouveau gagne-pain, en premier lieu sa mère.

On est très vite emballé par les aventures de Han Jeong-suk et de ses nouvelles associées. Ici, la sororité est reine. Chacune de ces quatre femmes incarne une forme de résistance dans une société où les individus se veulent les chantres d'une morale conservatrice.

Attitude d'une grande hypocrisie quand ces mêmes individus ne seraient pas contre le fait de pimenter un peu leur vie, en premier lieu celle de leur couple où l'ennui s'est souvent installé.

Être une femme libérée dans les années 1990

Les Vertus de la vente est une chronique tendre et sexy autour de femmes prêtes à surmonter tous les obstacles pour faire vivre décemment leurs familles et pallier les insuffisances de leurs conjoints. C'est aussi la chronique d'une époque, où les tabous autour du sexe sont nombreux, mais qui ne semble pas tout à fait révolue en 2024. Non seulement en Corée du Sud, pays au demeurant conservateur, mais un peu partout dans le monde.

Le récit de la version sud-coréenne de la success story de Jacqueline Gold est assez intéressante : il y est question de soldats américains qui auraient apporté dans leurs bardas ces petits objets coquins au Pays du matin calme. La scénariste des Vertus de la vente est Choi Bo-rim, connue pour la série à succès What's Wrong with Secretary Kim qui était, elle aussi, assez relevée. Choi Bo-rim offre également aux spectateurs des cours gratuits de marketing sur la vente à domicile. Les dramas (séries sud-coréennes) ont la particularité, quand l'intrigue le permet, de faire plonger l'audience dans un secteur d'activité dont ils décrivent avec force détails les rouages.

Le casting cinq étoiles, mélange de comédiens connus et moins connus, est épatant comme souvent dans les séries coréennes où les seconds rôles ont autant d'épaisseur que les premiers. Le cocasse mêlé à l'émotion, saupoudré d'un peu de mystère autour du nouvel officier de police, est une recette efficace. On ne se lasse point des aventures de ces mousquetaires d'une vente à domicile, peu ordinaire, narrées en douze épisodes.

"Les Vertus de la vente" sur Netflix, nouveaux épisodes samedi et dimanche en octobre et novembre 2024