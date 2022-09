"Les Anneaux de pouvoir", "Andor", "Tokyo Vice", on regarde quoi comme séries en septembre ?

C'est déjà la rentrée et pour passer le cap de fin des vacances quelques séries permettront de s'évader encore un peu. Dépaysement assuré avec Les Anneaux de pouvoir, sur Prime Vidéo, suivie d'une escapade japonaise devant Tokyo Vice sur Canal+, pour finir la tête dans les étoiles avec Andor sur Disney+. Notre programme des séries de septembre.

Détox, stop au smartphone

La plateforme californienne ajoute une nouvelle production française à son catalogue. Détox suit les aventures de Léa et Manon à la fois cousines et colocs. Elles décident de se séparer de leur téléphone pendant un mois pour une détox digitale. Et pour cause, Léa (Tiphaine Daviot) est obsédée par son ex qu'elle ne cesse d'espionner sur les réseaux, et Manon (Manon Azem) se remet difficilement d’un énorme bad buzz. Mais cette détox s’annonce plus difficile que prévu, surtout quand la famille s’en mêle. Une série comique signée Marie Jardillier, productrice de Comment je suis devenu super-héros.

Détox, le 1er septembre sur Netflix

Les Anneaux de pouvoir, la série événement

C’est le gros morceau de septembre, la série événement les Anneaux de pouvoir. Inspirée des œuvres de Tolkien, Le Silmarillion et Contes et légendes inachevés la série retrace l’histoire du Second Age de la Terre du Milieu. Une période jamais portée à l’écran et se déroulant des milliers d’années avant Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. La série prend place après la guerre contre Morgoth, le premier seigneur des ténèbres. Pendant ce conflit les elfes ont connu beaucoup de pertes, la célèbre Galadriel (Morfydd Clark) a perdu son frère sur le champ de bataille. Traumatisée, elle continue de chercher sans relâche Sauron pour l'anéantir, le serviteur de Morgoth est caché quelque part sur la Terre du Milieu. Mais le mal refait son apparition malgré ses efforts. La série suit différents personnages qui vont tout faire pour s'opposer au retour de Sauron, comme des Piévelus (une espèce de Hobbit), des Hommes et des nains. Les Anneaux de pouvoir s’annoncent spectaculaires avec un budget d'un milliard de dollars investi par la plateforme pour réaliser cinq saisons.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir, dès le 2 septembre sur Prime Vidéo

Les papillons noirs, le polar de la rentrée

Les amateurs de polars vont être servis avec Les papillons noirs. Adrien, un écrivain en panne d’inspiration incarné par Nicolas Duvauchelle est engagé par un vieil homme prénommé Albert (Niels Arestrup) pour écrire ses mémoires. Mais lorsqu’il débute son récit, Adrien se rend compte que le vieil homme est en réalité un serial killer qui a tué à tour de bras tous les étés dans les années 70 avec sa compagne Solange (Alyzée Costes). L’auteur est tiraillé entre le dégoût et la fascination face à cette histoire d’amour passionnelle mais meurtrière. La série navigue entre le passé et le présent. Albert, dans ses jeunes années, est incarné par Axel Granberger, sacré meilleur acteur dans une série française au festival Séries Mania. Une odyssée sulfureuse imaginée par le duo de réalisateurs Olivier Abbou (Maroni) et Bruno Merle (Felicità).

Les papillons noirs, en intégralité sur Arte.fr dès le 7 septembre et jusqu'au 12 octobre, diffusion sur Arte les jeudis 22 et 29 septembre à 20h55.

Toutouyoutou, aérobiquement vôtre

Enfilez votre lycra c’est le grand retour de l’aérobic. Au début des années 80 dans la ville de Blagnac (Occitanie), la plupart des habitants travaillent dans le secteur de l’aéronautique. C’est le cas de l’époux de Karine une quarantenaire mère au foyer. Mais Karine (Claire Dumas) s’ennuie ferme, elle voit sa vie chamboulée quand elle découvre les cours d’aérobic du jeudi soir, pour elle une fenêtre vers l’émancipation. Les séances sont animées par Jane (Alexia Barlier), une jeune Texane fraîchement arrivée. Mais les participantes, devenues amies, commencent à soupçonner Jane d’être en réalité une espionne américaine. Une série pop rythmée par une bande originale signée par le groupe français Feu ! Chatterton, primée meilleure musique originale au festival Séries Mania.

Toutouyoutou, dès le 8 septembre sur OCS

Tokyo Vice, au coeur des clans yakuzas

Forte de son succès aux États-Unis, Tokyo Vice arrive en exclusivité sur Canal+. Adaptée du roman éponyme du journaliste Jake Adelstein, la série raconte la vie de ce dernier dans les années 90. Incarné par Ansel Elgort (Baby Driver, West Side Story), le reporter américain vient d’intégrer à Tokyo le service police-justice du plus grand quotidien japonais. Après quelques articles sur des suicides non élucidés, il comprend que ces affaires sont en réalité liées à des yakuzas, des puissants clans criminels qui dirigent la ville dans l’ombre. Jake collabore avec l’inspecteur de police Katagiri (Ken Watanabe) quand il est contacté par des yakuzas qui veulent faire du journaliste leur interlocuteur. Le jeune homme se retrouvera dans une position délicate en échangeant avec les malfrats tout en continuant de fournir des informations aux forces de l’ordre.

Tokyo Vice, le 15 septembre sur Canal +

The Handmaid’s Tale, dernier chapitre

C’est le clap de fin de The Handmaid’s Tale, la cinquième saison sera la dernière pour l’adaptation du roman dystopique de Margaret Atwood. La série dépeint un monde dirigé par les hommes (les commandants), où les femmes fertiles (les servantes) doivent enfanter à la chaîne pour les femmes des responsables, les épouses. La série est revenue au cœur de l'actualité avec la suppression de l’arrêt Roe v. Wade autorisant le droit à l’avortement aux États-Unis. Dans ce dernier chapitre, June doit assumer les conséquences du meurtre du commandant Waterford. Serena, maintenant veuve, s’efforce de trouver sa place dans la société de Toronto. De son côté le commandant Lawrence essaie, aux côtés de Tante Lydia, de réformer la République établie pour s’emparer du pouvoir. Sans oublier une autre affaire urgente : réussir à retrouver et à sauver Hannah. Luke, June et Moira tenteront par tous les moyens d'y arriver.

The Handmaid’s Tale : la servante écarlate, saison 5, dès le 15 septembre sur OCS, diffusion 24 heures après les États-Unis

A private affair, Jean Reno assistant détective

Jean Reno plonge dans l'Espagne des années 40. Dans A private affaire il partage l’affiche avec l’actrice espagnole Aura Garrido dans la peau de Marina. Une jeune femme qui tente de sortir de son carcan social en devenant détective privé, épaulée par son fidèle majordome Hector incarné par l’acteur de Léon. Cette Sherlock Holmes en herbe tentera de trouver le responsable des nombreux meurtres de prostitués qui se multiplient dans la ville. On retrouve aux manettes l’équipe des Demoiselles du téléphone, Teresa Fernández-Valdés, Ramón Campos et Gema R. Neira. Présentée en avant-première au Festival de télévision de Monte-Carlo, la série d’aventure apportera un brin de légèreté aux amateurs de mystères.

A private affair, le 16 septembre sur Prime Vidéo

Jean Reno comme majordome d'une jeune détective dans la série espagnole A private affair, le 16septembre sur Prime Vidéo. (MANUEL FERNANDEZ-VALDES)

Andor, la naissance de la Rébellion

La plateforme aux grandes oreilles n'a pas fini d’explorer l’univers Star Wars. Après Le Livre de Boba Fett et Obi-Wan Kenobi, les studios Disney s’intéressent aux débuts du héros rebelle, Cassian Andor, déjà aperçu dans le film Rogue One sortie en 2016. La série explore les prémices de la Rébellion et comment Cassian, toujours incarné par Diego Luna (Narcos : Mexico), a intégré la lutte. L’actrice Genevieve O’Reilly incarnera à nouveau la politicienne Mon Mothma, contribuant secrètement avec la Rébellion. Si les détails de l’intrigue sont encore flous pour le moment, Ewan McGregor est annoncé au casting dans le rôle du célèbre maître jedi et l’actrice Adria Arjona (Morbius) incarnera Bix Caleen, une amie intime de Cassian.

Andor, à partir le 21 septembre sur Disney +

The Old Man, traque d'espion

C’est une chasse à l’homme haletante qui se prépare avec The Old Man, Dan Chase un ex-agent de la CIA en cavale depuis plusieurs années. Mais un jour son passé refait surface et un assassin tente de l’éliminer. Le FBI a chargé Harold Harper (John Lithgow vu dans The Crown), sous-directeur du service de contre-espionnage d’attraper le fugitif. Les deux hommes ont un passé commun, ils ont travaillé ensemble auparavant non sans tension. Mais Dan Chase, incarné par l’acteur multiprimé Jeff Bridges, est loin d’être facile à attraper, un mercenaire supplémentaire du nom de Julian Carson est envoyé à ses trousses. Pour élaborer un plan de défense Dan va louer une chambre à Zoé, qui devient rapidement fasciné par la vie de l’espion. Aux manettes on retrouve Jon Watts, réalisateur des films de l’homme-araignée incarné par Tom Holland. The Old Man est adapté du roman éponyme de Thomas Perry et réservé à un public averti.

The Old Man à partir du 28 septembre sur Disney +

Jungle, l'ovni rap de septembre

C’est un projet ambitieux que propose Jungle. Une série de six épisodes annoncée comme un drame musical, mené par le duo de créateurs anglais Nothing Lost. Déjà repéré par le magazine Variety, dans sa sélection des 10 Européens à suivre à la télévision en 2022, Chas Appeti and Junior Okoli signent avec Jungle leur premier projet pour le petit écran. Les premières images sont saisissantes par leur style très particulier qui pourrait évoquer le phénomène Euphoria. La mini-série se déroulera dans le ghetto londonien où différentes personnes tentent de survivre. La série violente est réservée à un public averti elle traite de règlements de compte, guerre de gangs et meurtres. Le tout sur fond de drill, un style de rap très sombre né à Chicago et fortement développé en Angleterre. Au total, une trentaine de rappeurs anglais ont collaboré sur la série : Tinie Tempah, Big Narstie, Unknown T...

Jungle, mini-série disponible le 30 septembre sur Prime Vidéo (teaser en anglais)

Mais aussi en septembre :

Destin, la saga Winx saison 2, le 16 septembre sur Netflix

Miskina, la pauvre le 30 septembre sur Prime Vidéo