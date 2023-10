La série "Plus belle la vie" reprend ses tournages pour un retour sur les écrans de télévision au début de l'année prochaine

Les tournages débuteront fin octobre, a annoncé TF1 depuis les studios du pôle média de la Belle de mai à Marseille, actant le retour du feuilleton le plus long jamais produit en France.

Moins d'un an après la diffusion du dernier épisode sur France 3, la série-phénomène Plus belle la vie reprend du service. Les tournages, qui comporteront beaucoup plus de scènes en extérieur, vont prochainement débuter pour une diffusion début 2024 sur TF1 à une "très belle case horaire". Mais la date de diffusion reste "un secret", selon Rodolphe Belmer, patron du groupe. "Ce sera à une très belle case horaire, à la fois sur TF1 et sur notre plateforme de streaming gratuite qui sera lancée au même moment que ce feuilleton qui représente un investissement financier considérable", a-t-il précisé.

Enjeu économique pour la région

Signe de l'enjeu de la reprise de la série, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak s'est rendue pour l'occasion mercredi 11 octobre dans les studios, situés à la Belle de Mai à Marseille, pour découvrir le nouveau décor et rencontrer les acteurs. La chaîne promet beaucoup plus de tournages en extérieur pour "mettre en valeur la région". Les tournages en terrasse du Mistral se dérouleront par exemple à une quinzaine de kilomètres de Marseille, dans le noyau villageois provençal d'Allauch dans un vrai bar, L'Hostellerie. "On espère que ce soit un nouveau lieu de pèlerinage" comme le quartier du Panier à Marseille l'est déjà, a glissé le maire de cette petite ville, Lionel de Cala.

Le retour de Plus belle la vie revêt aussi un enjeu économique pour la deuxième ville de France qui ambitionne de devenir la capitale du cinéma en Méditerranée. Un épisode par jour sera tourné, employant 200 personnes dont 30 à 40 auteurs.

Des nouveaux personnages

Certains personnages doivent poursuivre l'aventure, d'autres seront créés. "Il y aura beaucoup de nouveautés, une nouvelle histoire, on reprend une partie des personnages", a détaillé Vincent Meslet, directeur général de Newen Studios, société de production et filiale de TF1. S'agissant de Marwan Berreni, qui joue l'avocat Abdel Fedala, "honnêtement, on n'en sait pas plus que vous", a répondu Vincent Meslet. La star du petit écran a disparu après un accident de la route début août dans lequel il pourrait être impliqué.

Laurent Kérusoré et Stéphane Henon les comédiens historiques de "Plus belle la vie" dans les nouveaux décors de la série. (PHOTOPQR / LA PROVENCE / MAXPPP)

La série est devenue un phénomène en s'emparant de thèmes jusque-là rarement abordés dans la fiction française, comme le mariage gay, la gestation pour autrui ou la résistance à l'embourgeoisement des quartiers populaires. Elle a été l'un des programmes vedettes du service public, atteignant des pics d'audience à 6 millions de téléspectateurs en 2008, pour finir aux alentours de 2,5 millions de fidèles.