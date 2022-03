"La Chronique des Bridgerton", "Moon Knight", "Parallèles"... On regarde quoi comme séries en mars ?

C'est bientôt le printemps et la fin de la grisaille. Mais avant le retour des journées ensoleillées, quelques séries accompagneront parfaitement vos soirées. Au programme : le grand retour de La Chronique des Bridgerton, un focus sur la légende des Lakers avec Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty, des dimensions entremêlées dans la série française Parallèles et l'arrivée d'un nouveau héros Marvel : Moon Knight.

"Yellowjackets", le succès américain arrive en France

La série qui a cartonnée outre-Atlantique, arrive en France. Yellowjackets débute par un crash d’avion en 1996, dans un endroit reculé du New Jersey. Une bande de lycéennes, membres de la même équipe de football, parvient à survivre. Ensemble, elles devront affronter cet environnement hostile, quitte à basculer dans la violence la plus extrême. La série aborde deux temporalités : les évènements de 1996 et les mêmes lycéennes 25 ans plus tard, réunies une nouvelle fois, quand leur terrible passé refait surface. Yellowjackets est à retrouver sur Canal + le 3 mars, deux épisodes seront diffusés chaque jeudi à 21 heures. Pour les impatients, la série est disponible en intégralité sur myCanal dès le premier jour de diffusion.

"Yellowjackets", en intégralité dès le 3 mars sur myCanal.

"Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty", les légendes du basket

Préparez vos meilleurs dunks avant de plonger dans l’histoire d'une équipe de basket légendaire. Winning Time, retrace l’apogée des Lakers dans les années 1980. À cette époque l’équipe de Los Angeles est composée de légendes du basket : Michael Cooper, Byron Scott et le duo explosif Kareem Abdul-Jabbar et Magic Johnson. Sous la direction de Jerry Buss, un homme d’affaires américain, les Lakers enchaînent les victoires et entrent dans la légende. Le businessman est incarné à l’écran par John C. Reilly (Gangs of New York, Les frères Sisters), le coach de l’équipe Pat Riley aussi surnommé The Godfather, est joué par Adrien Brody (Le Pianiste, The Grand Budapest Hotel). Une série très attendue par les fans de l’équipe américaine, réalisée par Adam McKay, auteur du film à succès Don’t Look Up : Déni cosmique.

"Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty", le 7 mars sur OCS.

"The Thing About Pam", meurtre et manipulation

C’est le retour de Renée Zellweger (Le Journal de Bridget Jones), méconnaissable dans la série policière The Thing About Pam. Elle interprète le rôle de Pam Hupp, une femme manipulatrice qui a assassiné son amie Betsy Faria. Grâce à plusieurs stratagèmes, elle fera porter le chapeau au mari de la victime, jusqu’à qu’une enquête fasse éclater la vérité. Tirée d’une histoire vraie, cette affaire a été propulsée auprès du grand public grâce à la série de podcasts Deadline, produite par la NBC.

The Thing About Pam, à partir du 9 mars sur Salto, épisodes disponibles 24 heures après la diffusion américaine.

"Bad Vegan : Arnaque au menu", le documentaire rocambolesque mais vrai

Tirée d’une histoire vraie Bad Vegan : Arnaque au menu est un documentaire en quatre parties retraçant la descente aux enfers de la célèbre restauratrice américaine Sarma Melngailis. La fondatrice du restaurant haut-de-gamme new-yorkais Pure Food and Wine Vegan est devenue une fugitive après avoir rencontré un homme mystérieux au pseudo de Shane Fox sur Twitter. L’inconnu lui promet de réaliser tous ses rêves, comme rendre son chien immortel, si elle accepte de détourner l’argent de ses restaurants pour son compte. Au total : deux millions de dollars seront subtilisés aux établissements par Sarma Melngailis, en fuite et désormais mariée à Shane Fox. Les deux amants seront finalement arrêtés dans un motel dans le Tennessee, la faute à une commande de pizzas sous le vrai nom de Shane Fox : Anthony Strangis. Une histoire spectaculaire et absurde, mais vraie. Elle est signée Chris Smith, producteur du documentaire à succès Tiger King et réalisateur de FYRE : Le meilleur festival qui n’a jamais eu lieu.

Bad Vegan : Arnaque au menu, documentaire en quatre parties, dès le 16 mars sur Netflix

"Human Resources" : le spin-off de "Big Mouth"

La série d’animation Big Mouth s’offre un spin-off avec Human Resources. Encore plus décalée et osée que l'originale, cette série lève le voile sur les “monstres hormonaux”, "chats de la dépression" et autres créatures, influençant la vie des humains. Des personnages loufoques, dont l’on découvre le quotidien dans l’entreprise Human Resources. Les fans de Big Mouth ne seront pas dépaysés, les personnages de la série gardent leur voix de doublage en VO : Nick Kroll (Maury), Maya Rudolph (Connie), et David Thewlis doublera le sorcier de la honte.

Human Resources, le 18 mars sur Netflix

"Parallèles", entrez dans une nouvelle dimension

Vive les productions françaises sur Disney + ! Après Week-end Family, une deuxième série tricolore fait son arrivée : Parallèles. Quatre amis Bilal, Romane, Samuel et Victor, voient leurs vies chamboulées lorsqu'un événement inexplicable les envoie dans des dimensions parallèles. Certains d’entre eux deviennent des versions d’eux-mêmes plus âgées et d'autres semblent posséder des pouvoirs surnaturels. Ensemble ils essaieront de trouver le moyen de revenir à leur vie initiale.

Parallèles, le 23 mars sur Disney +

“La Chronique des Bridgerton” : le retour de la série-événement

La très attendue saison 2 des aventures romantiques de la famille Bridgerton arrive enfin sur le petit écran. L’adaptation de la saga littéraire éponyme de Julia Quinn avait réalisé l’une des meilleures audiences de Netflix. Après Daphné, ce nouveau chapitre se concentre sur l’histoire de son frère aîné Anthony (Jonathan Bailey), un éternel célibataire et débauché. Ce dernier est bien décidé à trouver “l'épouse parfaite”, pour convenir aux normes de la société mondaine. Anthony lorgne Edwina Sharma, mais il lui faudra convaincre son impertinente sœur Kate, interprétée par Simone Ashley (Sex Education) de ses bonnes intentions. Leurs deux caractères explosifs devraient faire des étincelles...

La Chronique des Bridgerton, le 25 mars sur Netflix

"Atlanta", une troisième saison très attendue

La série multi-récompensée revient après quatre ans d’absence pour une nouvelle saison. Créée par Donald Glover (aussi connu sous son nom de scène de Childish Gambino), Atlanta suit la vie de deux cousins Earn et Alfred dit "Paper Boi" dans le monde du rap. Le premier arrête ses études pour devenir le manager du second et faire décoller sa carrière. Si cette troisième saison reste encore très mystérieuse pour le moment, elle se déroulera autour du monde, au cours d’une tournée de Paper Boi. La bande-annonce dévoile plusieurs villes dont Paris et Amsterdam. Atlanta touche bientôt à sa fin, la série s’arrêtera définitivement à la quatrième saison, selon la chaîne de diffusion américaine FX.

Atlanta, saison 3, à partir du 28 mars sur OCS.

"Moon Knight", le "Batman de Marvel"

Un nouveau super-héros fait son arrivée dans l’univers Marvel : Moon Knight. À l’origine du héros, il y a Steven Grant, un employé d’une boutique de souvenirs dans un musée. Victime de troubles du sommeil et de pertes de mémoire, il est poursuivi par des visions d’une autre vie. En réalité, il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Pendant ses pertes de mémoire, il devient le mercenaire Marc Spector. Steven sera rapidement impliqué contre son gré, dans des conflits liés aux dieux égyptiens. Oscar Isaac (Dune, Star Wars 7, 8 et 9) incarne le héros sombre à double visage, il donnera la réplique à Ethan Hawke, dans le rôle d’un gourou mystérieux. L’acteur français Gaspar Ulliel apparaîtra ici dans son dernier rôle, le Midnight Man, la série ayant été tournée avant sa mort survenue lors d’un accident de ski, début janvier. Considéré comme le "Batman de Marvel", Moon Knight ajoute à la très longue liste des héros du Marvel Cinematic Univers, dont les intrigues des longs métrages et des séries sont désormais étroitement liées.

Moon Knight, à partir du 30 mars sur Disney +

Et aussi en mars :

- Star Trek : Picard saison 2, la suite des aventures galactiques du légendaire capitaine, le 4 mars sur Amazon Prime Vidéo.

- Le Journal d’Andy Warhol, mini-série documentaire sur l’artiste, le 9 mars sur Netflix

- Les derniers jours de Ptolemy Grey, série dramatique et fanstastique avec Samuel L. Jackson dans le rôle principal d'un homme combattant ses pertes de mémoire, le 11 mars sur Apple TV +.

- Johnny par Johnny, série documentaire sur la vie de l'icône du rock français, le 29 mars sur Netflix