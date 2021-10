L'acteur James Michael Tyler, connu pour son Gunther dans la série "Friends", est mort à l'âge de 59 ans

L'acteur James Michael Tyler, notamment connu pour son rôle de Gunther dans la série Friends est décédé, dimanche 24 octobre, à l'âge de 59 ans. Il est décédé à son domicile à Los Angeles des suites d'un cancer de la prostate dont il souffrait depuis 2018, a déclaré un proche, Toni Benson, face à la presse. "Le monde l'a connu comme Gunther de la série, mais ses proches l'ont connu comme acteur, musicien, militant de la lutte contre cancer et mari affectueux", a-t-il dit dans une déclaration à la presse américaine.

Le personnage de Gunther dans "Friends" est apparu dans 150 épisodes à travers les 10 saisons de la sitcom des années 1990. Il incarnait le gérant sarcastique de Central Perk, le café où les autres personnages aimaient se retrouver. James Michael Tyler a joué dans d'autres séries comme Scrubs, Sabrina, l'apprentie sorcière et Modern Music.

Sur Twitter, Warner Bros a dit pleurer la perte d'un "acteur aimé, partie intégrale de notre famille FRIENDS. Nos pensées sont avec sa famille, collègues, amis et fans".

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/3GyJAgaU94