L'acteur américain Clarence Gilyard Jr., connu pour son rôle dans la série "Walker Texas Ranger", est mort à 66 ans

Clarence Gilyard Jr. est mort le 28 novembre à 66 ans. L'annonce a été faite par le College of Fine Arts de l’Université du Nevada, dans laquelle le comédien enseignait le cinéma et le théâtre depuis 2006, sans préciser les causes du décès.

Connu initialement grâce à son rôle du hacker informatique Theo, dans Die Hard -Piège de Cristal de John McTiernan (1988) l'acteur doit surtout sa célébrité à la série Walker, Texas Ranger aux côtés de Chuck Norris.

A veteran film, TV and stage performer, Clarence Gilyard was also a university professor and author. https://t.co/iM3aTTcQ0G — UNLV Fine Arts (@UNLVFineArts) November 29, 2022

Né à Moses Lake dans l'Etat de Washington, dans l'ouest des Etats-Unis, le 24 décembre 1955, fils d'un officier de l'US Air Force, Clarence Gilyard Jr. évolue depuis son jeune âge dans différentes disciplines sportives, comme le taekwondo ou le karate, avant de se consacrer au football américain.

"Top Gun", "Piège de Cristal" et "Walker, Texas Ranger"

Son entrée dans le monde du spectacle date du début des années 1980 et sa participation à la dernière saison de la série Chips avant d'approcher le grand écran en 1986 avec le tournage de Top Gun où il incarne le lieutenant Marcus Sundown Williams ou encore de Karaté Kid 2 où il interprète un G.I.

Mais la reconnaissance ne viendra qu'avec la télévision : la série Matlock de 1989 à 1993 où il joue le détective privé Conrad McMasters et surtout la série Walker, Texas Ranger dans laquelle il incarne le ranger James Trivette, de 1993 à 2001.