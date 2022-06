Kate Bush, Nirvana, Al Green... Quand la fiction donne une seconde jeunesse à des chansons parfois oubliées

La chanson "Running up that Hill" de Kate Bush s'est hissée dans les classements grâce à la série "Stranger Things" ces dernières semaines. Mais ce n'est pas la première fois qu'une série ou un film relance la carrière d'un titre.

Certains films ou séries vous ont donné envie de réécouter des vieilles chansons que vous n'aviez pas entendues depuis longtemps ? C'est ce qui s'est passé pour plusieurs titres qui ont retrouvé une nouvelle gloire, parfois des années après leur sortie. Quelques exemples.

"Running up that Hill" dans "Stranger Things"

La quatrième saison de la série à succès Stranger Things, diffusée sur la plateforme Netflix, a ainsi propulsé en haut des classements d'écoutes en streaming le morceau Running up that Hill de la chanteuse britannique Kate Bush. Ce titre, qui s'était hissé à la troisième place à sa sortie en 1985, est très présent dans l'intrigue de la nouvelle saison.

La chanson se retrouve à la huitième place du Billboard Hot 100, le 12 juin. Ce classement établit toutes les semaines la liste des 100 chansons les plus populaires aux États-Unis en fonction du nombre de ventes mais aussi de leur diffusion à la radio. "Tout ça est très excitant ! Merci beaucoup à tous ceux qui ont soutenu la chanson", a réagit Kate Bush.

"Something in the Way" dans "The Batman"

En mars dernier, le film The Batman a ressuscité un titre du groupe Nirvana : Something in the Way. Le titre, présent sur l'album Nevermind, sorti en 1991, est à l'image du film sombre et mélancolique de Matt Reeves. Il se retrouve à deux reprises dans le film, et notamment dans la scène finale.

Trente ans après sa sortie, la popularité du morceau a explosé sur les plateformes d'écoutes en streaming, atteignant les 20 millions d'écoutes sur la plateforme Spotify, quelques jours après la sortie du film. Il s'était aussi positionné à la 46e place du Billboard Hot 100, la semaine du 26 mars.

"Bohemian Rapsody" dans "Wayne's World"

Mais le phénomène n'est pas récent. On se souvient par exemple de la comédie Wayne's World, sortie en 1992, et sa scène culte où le groupe d'amis chante le titre Bohemian Rapsody de Queen dans une voiture.

Cette scène avait ravivé l'intérêt pour ce morceau de 1975, quelques mois seulement après la mort du chanteur Freddie Mercury, au point de se retrouver classé dans le fameux classement musical américain Billboard à une meilleure place que lors de sa sortie.

"Unchained Melody" dans "Ghost"

Le titre Unchained Melody, slow langoureux et indémodable des Righteous Brothers, avait déjà été un immense succès en 1965, bien qu'étant la reprise d'un titre sorti dix ans plus tôt. Mais en 1990, après son utilisation dans une autre scène mémorable du mélo Ghost, c'est un retour en force dans le classement américain Billboard, au point d'inciter le duo Bill Medley et Bobby Hatfield à enregistrer de nouvelles chansons.

"Let's Stay Together" dans "Pulp Fiction"

Aujourd'hui tout le monde connaît Al Green, surnommé "le révérend", l'un des artistes soul les plus connus et aimés de l'histoire, auteur de nombreux classiques. Pourtant c'est bien après l'utilisation de son morceau Let's Stay Together dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino en 1994 qu'il atteint un plus large public.

"Where is my Mind ?" dans "Fight Club"

Illustrer la schizophrénie avec Where is my Mind ? des Pixies est aujourd'hui un peu facile, mais c'est la scène de fin du Fight Club de David Fincher en 1999 qui l'a fait en premier en 1999, redonnant là encore une seconde jeunesse à la chanson.