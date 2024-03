"Zorro", avec Jean Dujardin, arrive bientôt sur Paramount+ et France Télévisions

L'acteur français prêtera ses traits au retour de "Zorro" dans une série co-créée par le réalisateur Noé Debré et le scénariste Benjamin Charbit, qui sera sur France Télévisions "plus tard cette année".

Jean Dujardin va camper Zorro devenu maire de Los Angeles dans les années 1820, dans une série diffusée sur Paramount+ puis France Télévisions. C'est ce qu'ont annoncé les deux diffuseurs et coproducteurs mercredi 20 mars, dans un communiqué.

Cette série de huit épisodes de 40 minutes chacun est cocréée par le scénariste Benjamin Charbit (Sous contrôle, Gagarine, Les Sauvages, En Liberté) et le scénariste et réalisateur Noé Debré (Parlement, Stillwater, Dheepan, Le dernier des Juifs...).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean Dujardin (@jeandujardin)

Dans cette série, le légendaire Don Diego de la Vega est contraint de ressortir son costume de vengeur masqué (sombrero, masque noir, cape et épée) mis au placard depuis vingt ans. Il doit combattre un redoutable homme d'affaires local, Don Emmanuel.

Les mille vies de Zorro

Très vite, Diego va rencontrer des difficultés à concilier sa double identité de Zorro et de maire, ce qui met à rude épreuve son mariage avec Gabriella, qui ignore son secret. Diego pourra-t-il sauver son mariage et sa santé mentale au milieu du chaos ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean Dujardin (@jeandujardin)

Jean Dujardin donne la réplique à Audrey Dana, Salvatore Ficarra, André Dussollier, Eric Elmosnino et Grégory Gadebois. La série, dont le titre provisoire est Zorro, sera diffusée "plus tard cette année", est-il indiqué, sans plus de précisions sur le calendrier.

Personnage de fiction créé à la fin des années 1910 par Johnston McCulley (1883-1958), Zorro a déjà connu plusieurs vies sur le grand et le petit écran. Il a notamment fait l'objet d'une série mythique en noir et blanc en 78 épisodes produite par les studios Disney et diffusée aux Etats-Unis à partir de la fin des années 1950, puis en France.

En 1998, le comédien espagnol Antonio Banderas lui a par ailleurs prêté ses traits dans le long-métrage Le Masque de Zorro de Martin Campbell, aux côtés de l'actrice Catherine Zeta-Jones.