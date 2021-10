"Invasion", "Maid", "You"... On regarde quoi comme séries en octobre ?

Octobre, c'est le retour du froid, le temps parfait pour regarder les toutes nouvelles séries bien au chaud. Et le mois s’annonce chargé, avec notamment Invasion et ses mystérieux extraterrestres, la saison 3 de You et son psychopathe romantique mais aussi la série Maid pour rire et pleurer. Il y en aura pour tous les goûts !

"Maid", entre rire et larmes

MAID, la mini-série sur le parcours touchant d'une mère célibataire, le 1er octobre. (NETFLIX)

Netflix dévoile sa nouvelle mini-série touchante et dramatique. Alex, mère célibataire, interprétée par Margaret Qualley (The Leftover) fuit avec sa fille Maddy, son compagnon violent joué par le méconnaissable Nick Robinson (Love Simon, Everything everything). Sans toit ni argent, elle devient agent d’entretien, une "maid" pour survivre. Son quotidien est dur, elle doit jongler entre les heures de ménages et les procédures judiciaires pour garder sa fille.

Ce drame touchant suit le parcours d’une mère dévouée au bonheur de sa fille malgré les épreuves, il est directement inspiré du best-seller autobiographique Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive de Stephanie Land. La série promet rire et émotion, on notera le retour de l’actrice phare des années 90, Andie MacDowell (Sexe, mensonges et vidéo, 4 mariages et 1 enterrement) qui incarnera la mère bipolaire d’Alex.

"Maid" disponible dès le 1er octobre sur Netflix.

"You", une troisième saison pleine de frissons

Le glaçant Joe Goldberg revient pour une troisième saison de la série You disponible le 15 octobre prochain sur Netflix. Nous avions quitté le couple torturé Joe et Love, dans un final sanguinolent et une annonce spectaculaire : la naissance d’un enfant. Dans cette nouvelle saison, le couple marié s’installe en Californie du Nord pour élever leur fils Henry, dans un quartier branché où influenceuses et bio hackers stars pullulent. Un tableau en apparence parfait, Joe s’efforce de devenir un père exemplaire mais ces démons persistent. Après Beck et Love, il développe une nouvelle obsession maladive pour une mystérieuse voisine. Comment sa femme Love impulsive et à tendance meurtrière réagira-t-elle ?

La série promet un nouveau chapitre sanglant, où sera dévoilé des détails de l’enfance sombre du mystérieux Joe. Pour patienter d’ici là, vous pouvez regarder la bande-annonce ou pour les plus téméraires, essayer de joindre la messagerie vocale du couple, mise en ligne par Netflix… (attention, numéro américain).

"You" saison 3, le 15 octobre sur Netflix.

"Montre jamais ça à personne" : retour sur la carrière du rappeur Orelsan

La série-documentaire sur le parcours du rappeur Orelsan et co-réalisé par son frère, disponible le 15 octobre sur Amazon Prime Vidéo. (AMAZON PRIME VIDEO)

Le chant des sirènes, La fête est finie... Retour sur les vingts ans de carrière du rappeur Orelsan avec ce documentaire inédit et intime, réalisé par Christophe Offstein (Les petits mouchoirs) et Clément Cotentin, frère d'Orel et créateur de la mini-série Bloqués. Montre jamais ça à personne, dévoile en six épisodes et plus de 20 000 heures de tournage les coulisses de l'ascencion de l'artiste, devenu une des références du rap français.

Des invités d'exceptions et amis du rappeur (Stromae, Gringe, Soprano...) révèlent des anecdotes sur leurs rencontres et leurs aventures avec l'interprète de Perdu d'avance.

"Orelsan : Montre jamais ça à personne" le 15 octobre sur Amazon Prime Vidéo.

"Souviens-toi l'été dernier", le remake en série

La nouvelle série remake de "Souviens-toi l'été dernier", dès le 15 octobre sur Amazon Prime Vidéo. (MICHAEL DESMOND / AMAZON PRIME VIDEO)

Un air de déjà-vu avec cette nouvelle série Amazon Prime Vidéo, inspirée du livre et film éponymes à succès, mais qui promet de donner des sueurs froides aux spectateurs. L’histoire se déroule de nos jours, un groupe d’adolescents célèbrent leur remise de diplôme, alcool, drogue coulent à flots. Ils prennent la voiture et se retrouvent impliqués dans un accident mortel dont ils vont garder le secret. Un an plus tard, les mêmes adolescents sont traqués par un inconnu réclamant vengeance pour la mort qu’ils ont provoqué. Quand les morts se multiplient, l’angoisse et la paranoïa gagne peu à peu les protagonistes et dévoile de sombres secrets.

"Souviens-toi l’été dernier", disponible le 15 octobre prochain sur Amazon Prime Vidéo.

"Stargirl" : une super-héroïne pour toute la famille

La super-héroïne Stargirl débarque sur SALTO le 15 octobre. (SALTO)

Pour les fans de comics et de super-héros, Salto propose dès le 15 octobre la série Stargirl, tout droit sortie de l’univers DC Comics. Courtney Whitmore emménage dans une petite ville du Nebraska et découvre un étrange sceptre aux propriétés magiques, dans une malle appartenant à son beau-père. Ce dernier est en réalité Stripesy, l’ancien acolyte de Starman propriétaire du sceptre, mort au combat 10 ans auparavant.

Grâce à cet artefact, Courtney (Brec Bassinger) devient Stargirl pour combattre le groupe "Société d’injustice d’Amérique", accompagné de Stripesy interprété par Luke Wilson, déjà aperçu dans les films Charlie et ses drôles de dames ou la Revanche d’une blonde. Stargirl est en résumé une série d’action pétillante, aux personnages attachants qui s'adresse à toute la famille.

"Supergirl" disponible dès le 15 octobre sur Salto.

"Obama, la promesse américaine", pour une soirée politique

OCS propose la diffusion inédite du documentaire primé aux Emmy Awards sur la présidence Obama. Réalisé par Peter Kunhardt, un habitué des grands personnages américains : Martin Luther King, Lincoln, le sénateur et vétéran John McCain. Obama la promesse américaine retrace en trois parties les deux mandats du 44e président des États-Unis et les événements marquants qui les ont ponctués.

Peter Kunhardt offre un panorama fidèle des enjeux qui divisent l’Amérique, toujours à la proie aux injustices sociales et à la discrimination raciale.

Obama la promesse américaine parties 1 et 2 disponibles le 20 octobre, partie 3 diffusée le 27 octobre sur OCS.

"Invasion" et ses mystérieux extra-terrestres

Invasion, la nouvelle série de science-fiction d'Apple TV+ disponible dès le 22 octobre. (Apple Tv+)

C’est la série originale "événement" du mois d’octobre pour Apple TV +. Invasion décrit une invasion extra-terrestre qui bouleverse notre planète et sème le chaos. Bâtiments détruits, électricité coupée, l’humanité semble vouée à sa perte, mais cinq individus à travers le monde s’efforcent de comprendre les raisons de la venue de ces êtres. Parmi eux, Annesha, une mère risquant tout pour sauver sa famille, interprétée par Golshifteh Farahani (Exodus) et le shérif Jim Bell Tyson, incarné par Sam Niell (Jurassic Park), témoin d’évènements inexplicables dans sa ville. L’intrigue reste pour l’instant très mystérieuse, tout comme l’étrange symbole en forme de cercle qui apparaît à proximité des cinq protagonistes.

Invasion s’inscrit parfaitement dans le registre de la science-fiction et promet des images comme une intrigue à couper le souffle. La réalisation est signée David Weil (Hunters) et Simon Kinberg à qui l’on doit les films X-Men et Mr & Mrs Smith. Pour lever le voile sur tous les mystères d’Invasion, il faudra attendre le 22 octobre pour voir les trois premiers épisodes, suivi d’un par semaine.

"Invasion", le 22 octobre sur Apple Tv+

Le retour de "Charmed" pour un Halloween réussi

Le retour de la série mythique des soeurs sorcières, en intégralité le 1er octobre sur SALTO. (Spelling Television)

Ce mois d'octobre propose aussi le retour d’une série emblématique des années 2000 parfaite pour la saison d’Halloween : Charmed. Les sœurs sorcières Halliwell enchanteront vos soirées dès le 1er octobre avec les huit saisons en intégralité sur Salto. L’occasion de découvrir ou redécouvrir avec plaisir leurs aventures contre les forces du mal et démons en tous genres.

"Charmed", en intégralité le 1er octobre sur Salto

Mais aussi

Lego Star Wars : histoires terrifiantes, dès le 1er octobre sur Disney+ pour rythmer la période d'Halloween.

The Walking Dead : World Beyond, deuxième et dernière saison le 4 octobre sur Amazon Prime Vidéo.

After : Chapitre 3, le 22 octobre sur Amazon Prime Vidéo.

Et en novembre :

The Unusual Suspects, mini-série inédite de 4 épisodes d'une cinquantaine de minutes chaque, dès le 16 novembre sur OCS Max.

Tiger King saison 2, le 17 novembre sur Netflix.

Hawkeye, la série centrée sur l'Avenger arché Clint Barton est pour prévue pour le 22 novembre sur Disney +. Dans cette nouvelle aventure, son chemin croisera par hasard celui de Kate Bishop, une jeune archère qui rêve de devenir une super-héroïne.