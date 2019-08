Icône des séries américaines dans les années 70, l'actrice Valerie Harper est morte à l'âge de 80 ans

La comédienne américaine Valerie Harper était connue en France pour avoir participé à des séries à succès comme "La croisière s'amuse", "Sex and the City" ou "Desperate Housewives".

Valerie Harper a été emportée par la maladie, vendredi 30 août, à Los Angeles, à l'âge de 80 ans. En mars 2013, elle avait révélé souffrir d'une carcinomatose leptoméningée. Déjà en 2009, elle s'était battue contre un cancer du poumon.

Héroïne de la série "The Mary Tyler Moore Show"

Valerie Harper a débuté son parcours de comédienne par des essais au cinéma dès les années 1950 et dans les comédies musicales de Broadway et au théâtre dans les années 1970. Mais c'est sur le petit écran que sa carrière explose avec le personnage de Rhoda Morgenstern dans la série humoristique The Mary Tyler Moore Show.

YouTube Un rôle qu'elle joue dans 92 épisodes entre 1970 et 1977 et qui lui vaut trois Emmy Awards ainsi qu'un Golden Globe. Cette reconnaissance lui pettra aussi d'obtenir ensuite sa propre sitcom, "Rhoda".

Au cours de sa carrière, elle a fait quelques apparitions au cinéma mais c'est surtout dans des séries américaines que son visage est apparu : La croisière s'amuse, Melrose Place, Perry Mason, Sex and the City ou Desperate Housewives. On l'a même vue dans un Colombo !