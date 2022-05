"How I Met Your Father" : peut-on regarder la série sans avoir suivi la série originale ?

La série "How I Met Your Father" sort sur Disney+ ce mercredi 11 mai. Une sitcom dérivée de "How I Met Your Mother", objet télévisuel culte des années 2000. S'il n'est pas indispensable d'avoir vu les neuf saisons de la série d'origine pour rire devant ce spin-off, certaines références pourront échapper au nouveau public .

C'est la bonne trouvaille des créateurs de How I Met Your Father : ils se détachent de la série-mère How I Met Your Mother pour raconter les aventures de Sophie en 2022. Un positionnement temporel qui permet aux showrunners (Isaac Aptaker et Elizabeth Berger) de moquer les travers de notre époque et notamment les rendez-vous foireux sur Tinder.

Dans le cultissime How I Met Your Mother, Ted Mosby racontait en 2030 à ses deux enfants les aventures qu'il avait vécues dans les années 2000 puis 2010 avant de rencontrer leur mère. Dans How I Met Your Father, qui est disponible sur le catalogue de "Star" de Disney+ à partir de ce mercredi 11 mai, c'est l'histoire de Sophie, jeune trentenaire new-yorkaise, qui est narrée à l'écran. Le même procédé que dans la série originale est utilisé : Sophie raconte son histoire depuis le futur, en 2050. Elle explique à son fils la véritable façon dont elle a rencontré son père. Un récit qui commence en 2022.

Une satire assez mordante sur notre époque

La scène d'introduction de How I Met Your Father met directement le public dans le bain. Le spin-off jette un regard mordant sur notre époque. Nous sommes en 2050 et Sophie se balade dans son salon à la décoration bourgeoise et s'adresse à sa maison connectée. "Maison, appelle mon fils". Ce à quoi l'intelligence artificielle répond : "J'allume la lumière". Le décor nous ramène d'emblée à notre dépendance à la technologie, un filon largement exploité dans cette nouvelle sitcom.

La première expérience de Sophie est du même acabit. "Comme beaucoup d'histoires d'amour en 2022, tout commence par un rancard Tinder", lance t-elle. À partir de là, les sketchs, souvent désopilants, s'enchaînent à New York autour des histoires de coeur de Sophie et de sa bande d'amis.

Parmi nos dialogues préférés de cette saison 1 d'How I Met Your Father (10 épisodes de 30 minutes), un échange savoureux entre Sophie (Hilary Duff) et Valentina, sa meilleure amie interprétée par Francia Raisa, autour d'une histoire de pomme bio... qui avait préalablement servi de sex toy.

Dans "How I Met Your Father", le spectateur suit l'aventure d'une bande d'amis en 2022 à New-York. ( PATRICK WYMORE)

Un genre sitcom qui a pris un coup de vieux

Sans avoir vu la totalité des neuf saisons et des 208 épisodes de How I Met Your Mother avec les truculents personnages Ted Mosby, Marshall Eriksen, Lily Aldrin ou Barney Stinson, il est tout de même possible d'apprécier How I Met Your Father. Huit ans après la fin de la série-mère, cette nouvelle sitcom se suffit à elle-même. Les gags de Sophie, Jesse (joué par un très bon Chris Lowell), Charlie, Ellen et Sid s'inscrivent toutefois dans la lignée des ceux de leurs aînés et les fans de la première heure apprécieront les clins d'œil. De nombreuses références ont en effet été glissées dans les différents décors, comme l'appartement de Marshall et Ted.

Si les dialogues sont très bien écrits et les fous rires sont au rendez-vous, le genre sitcom a néanmoins pris un petit coup de vieux. Les séries Friends, Big Bang Theory ou How I Met Your Mother sont toujours très regardées par les fans. Mais le décor kitsch des sitcoms, même assumé, et la simplicité des scénarios souffrent de la comparaison avec les nouvelles productions plus léchées. À l'heure où une série comme Drôle raconte avec un humour dévastateur la vie d'une bande de jeunes humoristes à Paris, les spectateurs français rêvent-ils d'un remake d'une sitcom des années 2000 ? Le public pourra se faire son propre avis dès ce mercredi.

La série "How I Met You Father" est disponible à partir du 11 mai sur la plateforme de streaming Disney+. La saison 1 est découpée en 10 épisodes.