"Griselda", "Echo", "Expats", "Angelyne" : on regarde quoi comme séries en janvier ?

Franceinfo Culture vous propose sa sélection mensuelle de séries à découvrir sur les plateformes de streaming. Au programme : un biopic sur la baronne de la drogue Griselda, le spin-off très attendu de la série "Hawkeye" par Marvel, des frissons avec "Criminal Record", l'adaptation du roman "The Expatriates" ou encore un peu de légèreté avec "Angelyne".

L’année 2024 débute sur les chapeaux de roues sur les plateformes de streaming. En ce mois de janvier, les amateurs de séries musclées, d'enquêtes policières glaçantes, de frissons, ou encore de comédies légères vont trouver leur compte.

"Griselda" : dans la peau de la baronne de la drogue

L'équipe créative de Narcos est de retour avec une nouvelle série intitulée Griselda. Un biopic qui retrace les aventures de la baronne de la cocaïne à l’origine de l’un des cartels de Colombie les plus rentables de l'histoire dans les années 1970-1980 à Miami. L’actrice Sofía Vergara se glisse avec panache dans la peau de celle surnommée la "Veuve noire".

"Griselda", dès le 25 janvier sur Netflix.

"Criminal Record" : l'assassin est au bout du fil

Quand un simple appel téléphonique anonyme relance une ancienne affaire de meurtre. Vous voici plongés dans Criminal Record. L’enquête policière suit le parcours de deux brillants détectives londoniens aux méthodes diamétralement opposées. D’un côté, June Lenker, une jeune femme qui débute sa carrière, et de l’autre Daniel Hegarty, un homme d’expérience bien décidé à prouver qu’il est encore dans la course. Cette nouvelle série avec Peter Capaldi (Doctor Who) et Cush Jumbo (The Good Fight) évoque des thèmes très actuels, au cœur d’une Grande-Bretagne plus divisée que jamais.

"Criminal Record", dès le 10 janvier sur Apple TV+.

"Une femme de confiance" : Emily Watson aux côtés d'un tueur en série

Adaptée d’une histoire vraie, la fiction plonge dans la psychologie d’un monstrueux tueur en série. En 1994, Fred West est arrêté à Gloucester avec son épouse Rose pour une série de meurtres terrifiants. Janet Leach, mère de quatre enfants et travailleuse sociale en formation, s’est portée volontaire pour être "adulte référente". Elle va assister à tous ses interrogatoires et va devenir peu à peu sa confidente. Immergé dans la grisaille anglaise des années 1990, ce récit tout en tension, promet des grandes séquences cinématographiques grâce à la performance exceptionnelle de son duo d’acteurs, Emily Watson et Dominic West.

"Une femme de confiance", dès le 19 janvier sur arte.tv.

"Echo" : spin-off de "Hawkeye"

Règlements de comptes, courses-poursuites, vengeance sanglante, du pur Marvel débarque sur Disney+ avec Echo. Ce spin-off de la série Hawkeye est centré autour du personnage de Maya Lopez qui revient dans sa ville natale d’Oklahoma. Poursuivie par l’empire criminel du Caïd alias Wilson Fisk (Vincent d’Onofrio), l’héroïne campée par Alaqua Cox (elle-même sourde et muette) va renouer avec ses racines amérindiennes et devoir faire face à son passé. Cette nouvelle fiction pour adultes des studios Marvel est une suite directe de Hawkeye. Il est donc préférable de connaître la série pour en saisir tous les codes.

"Echo", dès le 10 janvier sur Disney+.

"Expats" : Nicole Kidman à l'autre bout du monde

Adaptée du roman The Expatriates de Janice Y. K. Lee, la série Expats nous plonge aux côtés de Nicole Kidman alias Margaret. Une épouse et mère de famille d'origine américaine, dont la vie bascule, lorsque son petit garçon disparaît. La fiction dépeint aussi le quotidien de trois femmes expatriées, unies par des drames personnels et l’amitié. Il sera également question de l'identité, de la maternité et des privilèges des expatriés. C’est la réalisatrice Lulu Wang (auteure de L'Adieu en 2019) qui est aux manettes d’ Expats.

"Expats", dès le 26 janvier sur Prime Video.

"Angelyne" : comédie peroxydée et acidulée

Angelyne suit les aventures d'une jolie poupée assoiffée de popularité, mais dénuée de tout talent. Son seul projet : devenir célèbre, à tout prix, y compris en imaginant les stratagèmes les plus loufoques. Comme louer un panneau publicitaire géant pour s’autopromouvoir et poser sur sa Corvette rose. Librement inspiré d'une histoire vraie en 1984 à Los Angeles, Angelyne se veut avant tout un agréable divertissement. "Ce n'est pas un simple biopic. C'est une histoire inspirée par tout ce qu'Angelyne représente et c'est donc une histoire magique, une histoire pleine d'espoir, une histoire sur la façon de devenir la personne que l'on est censé être et de croire en sa propre force intérieure pour réaliser ses rêves", déclarait la showrunneuse Allison Miller. La comédienne Emmy Rossum (Mystic River, Shameless, Sublimes créatures) incarne cette délicieuse bimbo animée par le désir de reconnaissance.

"Angelyne", dès le 18 janvier sur OCS

"Fargo" : le retour

Après avoir exploré les années 2006, 1979, 2010 et 1950, la série Fargo pose ses valises en 2019 pour sa cinquième saison. Dans le Minnesota, Dorothy 'Dot' Lyon (Juno Temple), une femme au foyer qui semble tout à fait ordinaire voit ressurgir dans sa vie les fantômes d’un passé qu’elle pensait oubliés à tout jamais. Elle est alors prête au pire lorsque le shérif du Dakota du Nord, Roy Tillman, débarque chez elle. Jon Hamm et Jennifer Jason Lee tiennent également le rôle principal, à la tête d'une distribution impressionnante d'habitués de Fargo.

"Fargo", dès le 18 janvier sur MyCanal.

"Les Frères Sun" : Michelle Yeoh dans une guerre des gangs

Cette série à la frontière de la comédie d'action et du drame familial raconte l'histoire de Charles Sun. Un gangster membre d'une triade de Taipei qui apprend que son père a été abattu par un mystérieux assassin. Il va alors se rendre à Los Angeles pour protéger sa mère forte tête (Michelle Yeoh) et son frère qui ignore tout de leurs activités. Les voici tous impliqués dans une guerre des gangs.

"Les frères Sun", dès le 4 janvier sur Netflix.

À voir aussi :

"Without Sin", l'intégrale sur MyCanal, dès le 8 janvier

"Icon of French Cinema", sur arte.tv depuis le 28 décembre

"True Detective: Night Country", saison 4, sur Prime Video dès le 15 janvier

"The Lazarus Project", saison 2, sur OCS dès le 7 janvier