"Grease : Rise of the Pink Ladies", "Salade grecque", "Transatlantique" : on regarde quoi comme séries en avril ?

Franceinfo Culture vous propose sa sélection mensuelle de séries à découvrir sur les plateformes de streaming. Au programme, une thématique musicale dans l'univers de "Grease", la suite de "L’auberge espagnole" mais aussi des frissons et des fous rires.

Alors que le printemps pointe à peine le bout de son nez, les plateformes de streaming vous promettent encore de belles soirées dans votre salon. Si vous aimez les séries historiques, la comédie musicale et les frissons ou si vous avez simplement envie de vous détendre, nous vous proposons un programme qui devrait vous combler.

"Rise of the Pink Ladies" : du swing avant "Grease"

C’est l’évènement du printemps, Les Pink Ladies débarquent sur Paramount + dans un préquel du film culte : Grease. Esthétique vintage et blousons roses obligatoires, cette série retrace le récit peu connu des origines du gang de filles. Une version modernisée de l’emblématique comédie musicale avec une bonne dose de romance, le tout sur une bande-son endiablée.

L'action se déroule en 1954, avant le règne du rock’n'roll et que les T-Birds deviennent les plus cool de l'école. Quatre marginales en révolte osent s'amuser à leur manière, déclenchant un chambardement moral qui changera à jamais leur lycée, Rydell High.



"Grease : Rise of the Pink Ladies", dès le 10 avril sur Paramount +

"Salade grecque" : Klapisch et Duris remettent le couvert

Si vous avez aimé L’auberge espagnole, alors pas de doute, vous allez adorer Salade grecque. 20 ans après le film qui racontait les aventures d'étudiants en colocation à Barcelone, le réalisateur Cédric Klapisch remet le couvert.

On suit cette fois-ci, le parcours des enfants de Wendy et Xavier, alias Kelly Reilly et l’indispensable Romain Duris. À leurs côtés, on retrouve Cécile de France, Kevin Bishop, Barnaby Metschurat et la nouvelle génération de comédiens. Aliocha Schneider et Megan Northam incarnent Tom et Mia, deux frères et sœurs que tout oppose qui se rejoignent à Athènes pour régler une question d'héritage. Au menu de cette salade grecque version 2023 : un brin de romance, de l’humour piquant, le tout assaisonné de questions d’actualité, un régal !

"Salade grecque", dès le 14 avril sur Prime Vidéo

"The Crash" : thriller journalistique

La série néerlandaise The Crash revient sur le tragique accident d’avion survenu dans un quartier populaire d’Amsterdam, le 4 octobre 1992. Un drame qui a profondément marqué l’opinion publique aux Pays-Bas, mais qui reste relativement méconnu en France.

Cette fiction, écrite et créée par Michael Leendertse, prend la forme d'un thriller journalistique qui mêle mystère, fiction et réalité : pourquoi l’appareil survolait-il cette zone éloignée de sa trajectoire initiale ? Et que contenait réellement la cargaison ? Car juste après le crash, les habitants du quartier commencent à tomber malades. Une partie des résidents et des secouristes se posent alors des questions. Parmi eux, deux journalistes d’investigation et une rescapée du crash, qui mènent leur enquête pour faire la lumière sur toute l’affaire.

"The Crash" dès le 10 avril sur MyCanal

"Aspergirl" : l’autisme campé par Nicole Ferroni

On connaissait Supergirl, voici Aspergirl ! Louison, incarnée par l'humoriste Nicole Ferroni, découvre qu'elle est victime d'un trouble du spectre de l'autisme à l'issue du diagnostic de son fils, et forcément ça va tout bousculer. À peine se sent-elle libérée par cette révélation qu’une enquête sociale démarre pour savoir si elle doit conserver la garde de son enfant. Louison va devoir apprendre à s’assumer tout en prétendant être la plus "normale" possible.

Judith Godinot et Hadrien Cousin, les auteurs de la série, ont fait un énorme travail de documentation axé sur l'autisme des femmes. Inspirés par des témoignages truffés d’humour, il leur semblait important d’aller à l’encontre des clichés. Le résultat est à découvrir dans dix épisodes tendres et authentiques au cœur d’un univers singulier.

"Aspergirl" dès le 6 avril sur OCS

"Transatlantique" : le réseau antinazi marseillais

C'est l'événement historique du mois ! Transatlantique est sans nul doute la série que vous allez dévorer. Anna Winger, la créatrice d’Unorthodox (2020) s’empare d’une histoire vraie et nous plonge à Marseille en pleine Seconde Guerre mondiale. Grâce au réseau secret du journaliste américain Varian Fry et de sa complice Mary Jayne Gold, plus de 2000 exilés, dont beaucoup d’artistes et d’intellectuels, parviendront à échapper aux nazis et au régime de Vichy.

Transatlantique réunit du beau monde : Cory Michael Smith (Gotham), Gillian Jacobs (Community), Lucas Englander (The Witcher), Corey Stoll (Ratched), Grégory Montel (Dix pour cent), Amit Rahav (Unorthodox), Luke Thompson (La Chronique des Bridgerton). La fresque historique promet de ravir les amateurs de drames, épopées et histoires d’amour.

" Transatlantique", dès le 7 avril sur Netflix

"Week-end Family" : le retour de la super tribu d’Eric Judor

Si vous avez envie de vous payer une bonne tranche de rigolade, précipitez-vous sur la saison 2 de Week-end Family. Toujours plus drôle et décalé, Eric Judor reprend son rôle de papa poule-blagueur entouré d’une tribu super recomposée. Les enfants ont grandi et les soucis aussi.

Une fois encore, cette nouvelle saison aura la visite d'une multitude d'invités, dont José Garcia, Youssef Hajdi (La Flamme), Aliocha Delmotte (En Thérapie) ou Lison Daniel (Jeune et Golri).

"Week-end Family" dès le 5 avril sur Disney +

"Des gens bien" : humour noir décapant

Endettés jusqu’au cou et promis à la saisie, Tom et Linda Leroy (Lucas Meister et Bérangère McNeese) montent un plan pour repartir à zéro loin des brumeuses Ardennes belges. Mais rien ne va se passer comme prévu… Déjà réunis pour la série La trêve, les scénaristes Stéphane Bergmans, Benjamin d’Aoust et Matthieu Donck reforment leur trio pour une tragi-comédie sur fond d’arnaque à l’assurance au burlesque lorgnant du côté des frères Coen.

"Des gens bien", dès le 5 avril sur Arte

"True Lies" : pour le meilleur et pour le pire

Inspirée des films La Totale de Claude Zidi (1991) et de True Lies de James Cameron (1994), cette série s’articule autour d’un couple hors du commun : Helen et Harry. A l'insu de tous, Harry est en réalité un brillant espion au service de l’agence de renseignements américaine Omega Sector. Lorsqu'elle le découvre, sa femme Helen décide de le rejoindre pour des missions secrètes autour du globe. S'ouvre à eux une vie exaltante ponctuée de dangers et d’aventures.

"True Lies", dès le 19 avril sur Disney +

"Jusqu'ici tout va bien" : frères et sœurs contre la mafia

Le nouveau thriller de Netflix raconte l'histoire d'une journaliste qui sombre dans le chaos lorsqu'elle aide son frère à échapper à la police, mettant sa famille dans la ligne de mire d'un baron de la drogue. Créée par l'humoriste belge Nawell Madani et réalisée par Simon Jablonka, la série de 8 épisodes suivra les aventures mouvementées de ce duo attachant.

Nawell Madani, qui joue le personnage principal de Fara, est accompagnée de Djebril Zonga (Les Misérables), Kahina Carina, Carima Amarouche et l'influenceuse Paola Locatelli.

"Jusqu'ici tout va bien", dès le 7 avril sur Netflix

"Mighty Morphin Power Rangers : Once & Always" : le retour des héros

Trente ans après la célèbre série de super-héros, les acteurs d'origine reviennent pour un épisode spécial intitulé Mighty Morphin Power Rangers : Once & Always. Plusieurs acteurs de ce programme diffusé de 1993 à 1996 seront de retour, notamment Steve Cardenas (Rocky, le ranger rouge), Walter Emanuel Jones (Zack Taylor, le ranger noir), David Yost (Billy Cranston, le ranger bleu), Catherine Sutherland (Kat Hillard, le deuxième ranger rose arrivé en saison 2), ou encore Johnny Yong Bosch. Manquent à l'appel l'actrice Thuy Trang ainsi que Jason David Frank, tous deux décédés.

"Mighty Morphin Power Rangers : Once & Always", dès le 19 avril sur Netflix

Et aussi :

"Dis-moi qui je suis " sur Arte, le 7 avril

"Georges et Tamy" sur Paramount+, le 27 avril

"La Fabuleuse Mme Maisel" cinquième et ultime saison sur Prime Video, le 14 avril

"En un battement" saison 2 sur Netflix, le 19 avril