Saint-Emilion : un viticulteur produit du "vin de Dorne" en hommage à "Game of Thrones"

Le producteur du "Dornish Wine" a voulu faire un vin qui pourait se rapprocher le plus de celui de Dorne, région de la série "Game of Thrones", tel qu'il est décrit dans les romans de George RR Martin.

"Fruité, puissant mais facile à boire, soyeux", tel est le vin préféré des nobles de Dorne, au sud de Westeros. Un passionné de la série culte Game of Thrones, Thibault Bardet, a recréé au sein de la propriété familiale près de Saint-Emilion, un "Dornish Wine" (Le vin de Dorne) et "The Imp's Delight" (Le délice du lutin). "J'ai voulu faire un hommage, un vin qui peut être bu dans Game of Thrones. Je n'ai pas essayé de faire le meilleur vin possible, mais le vin le plus proche de la série", explique ce fan depuis huit ans de la série américaine, dont la huitième et dernière saison est diffusée depuis le 14 avril dans 186 pays.

Un vin très fruité

Aux Vignobles Bardet à Vignonet (Gironde), l'aventure débute réellement en 2016 lorsque Thibault et ses amis voient dans un épisode le personnage de Tyrion Lannister boire du vin : "On s'est dit : Ce serait super de pouvoir le déguster". Vérification faite sur internet qu'aucun vin de ce type n'existait déjà, il décide de le reproduire. "La série en parle très peu. Mais dans les livres, c'est énorme. J'ai tout simplement fait un copier-coller des références sur le vin. Ce qui fait un total de 40 pages word sur les milliers de pages des romans de George R. R. Martin", raconte le jeune homme de 29 ans. Fiche technique en poche, il est allé voir son père qui s'occupe de la partie technique. "Un vin très fruité, intense, sombre, puissant, avec des petites notes de barrique, soyeux : c'est facile, c'est un 100% Merlot de Bordeaux", a aussitôt répondu Philippe Bardet.



Comme le climat aride de Dorne, selon le roman, ils choisissent une parcelle de sable en appellation Saint-Emilion pour le "Imp's Delight", tandis que le "Dornish Wine" est un Castillon Côtes de Bordeaux. Les baies les plus petites sont sélectionnées pour leur concentration et le vin passe un petit temps en barrique pour rappeler l'époque de cette série d'heroic fantasy.

Les emblèmes des Martell, famille régnant sur Dorne

Pour aller encore plus loin dans l'esprit de Game of Thrones, le "Imp's delight" que souhaite faire, rappelle-t-il, Tyrion Lannister pour ses amis une fois la guerre terminée, ne contient pas de soufre comme au Moyen-Age, ce qui donne à ce vin "une couleur plus violette, plus intense" et un goût "un peu plus puissant". Ronde comme les boucliers de Dorne, l'étiquette couleur or avec l'emblème du lion rappellent la famille Lannister tandis que celle du "Dornish Wine", reprend les couleurs orange, typiques de la région, avec les emblèmes de celle des Martell : le soleil et les lances.

Une bouteille de "The Imp's Delight", vin produit par Thibault Bardet, fan de "Game of Thrones". (Thibault Bardet)

Car la présentation de la bouteille est affaire de marketing. Thibault a poussé l'esprit de détail jusqu'à mettre de la cire dessus et remplacer la traditionnelle bouteille bordelaise par un flacon plus rond et lourd. Après ce millésime 2016 au goût de Dorne, les vignobles Bardet n'entendent pas continuer l'aventure face aux demandes de la production HBO, qui les a cependant autorisé à écouler leurs stocks : 30 000 bouteilles sont encore disponibles selon Thibault Bardet. Un nombre suffisant pour peut-être en envoyer à l'auteur de la saga et aux acteurs, comme en il en rève, lui qui aime regarder la série avec son groupe d'amis et une bouteille de chaque cuvée : "C'est mieux que la 5D, c'est immersif !"