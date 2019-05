"Ils ont vraiment Starbucks à Winterfell" : un gobelet Starbucks apparaît par erreur dans un épisode de "Game of Thrones"

"Nous sommes désolés", a réagi la productrice exécutive de la série, Bernie Caulfield, tout en soulignant en plaisantant que "Westeros est le premier endroit à avoir eu un Starbucks".

Un détail loin d'être passé inaperçu. Au lendemain de la diffusion du quatrième épisode de la huitième et ultime saison de Game of Thrones, dimanche 5 mai, des internautes ont repéré... un gobelet Starbucks, laissé par erreur sur une table de banquet lors d'une scène avec l'héroïne, Daenerys Targaryen.



"Ils ont vraiment Starbucks à Winterfell", s'est ansi amusé un internaute, tandis qu'un autre a repris le logo de la célèbre chaîne américaine, qui devient "Winterfell Coffee", avec une tête de loup – symbole de la famille Stark, dont le fief est Winterfell – en son centre.

People need to calm down about the @Starbucks coffee fiasco on @GameOfThrones. Daenerys was NOT drinking Starbucks. She was partaking in a celebratory Cup of Jo from Winterfell Coffee. “The best part of waking up is Winterfell in your cup.” #starbucks #foldgers #GameofThrones pic.twitter.com/Zt3snnj91s — Jeff Harry (@JeffHarryPlays) May 6, 2019

D'autres s'en donnaient à coeur joie, à coups de photomontages.

A Starbucks must always be in Winterfell.



(Credit to johnnygigantic on Reddit)#GameOfThrones #ForTheThrone pic.twitter.com/Mx4ulWqOPM — Lauren Campbell (@LaurenACampbell) May 6, 2019

Certains ont pris la chose avec davantage de sérieux, relevant qu'il avait fallu attendre presque deux ans entre les saisons sept et huit de Game of Thrones et que l'équipe de la série avait laissé passer un tel anachronisme.

You're telling me they had TWO YEARS to put together a decent show and they couldn't even spot the goddamn Starbucks cup in Winterfell??!?! #GameOfThrones pic.twitter.com/8opg7nyydv — Jenna Guillaume (@JennaGuillaume) May 6, 2019

"Nous sommes désolés"

La productrice exécutive de la série, Bernie Caulfield, a confié lundi sur la radio WNYC qu'elle ne pouvait y croire : les "personnes chargées des accessoires et les décorateurs sur le plateau sont tellement concentrés à 1 000%".

"Nous sommes désolés", a-t-elle lancé en riant. "Si c'est la pire chose que (les téléspectateurs) trouvent, alors nous sommes bien", a poursuivi la productrice, tout en soulignant en plaisantant que "Westeros est le premier endroit à avoir eu un Starbucks".

Dans l'après-midi, la chaîne HBO a diffusé un communiqué repris sur le compte Twitter de la série : "Nouvelles de Winterfell. Le latte qui est apparu dans l'épisode était une erreur". Rajoutant en guise de plaisanterie: "Daenerys avait commandé une tisane".

News from Winterfell.



The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl — Game of Thrones (@GameOfThrones) May 6, 2019

Hauke Richter, l'un des directeurs artistiques des saisons 4 à 8, a indiqué au magazine Variety qu'il n'avait pas encore vu cet épisode intitulé "The last of the Starks" (Le dernier des Stark), mais que des choses pouvaient "être oubliées sur le plateau".

La chaîne de cafés Starbucks s'est également manifestée. "Pour être honnêtes, nous sommes surpris qu'elle n'ait pas commandé un Dragon Drink", a tweeté Starbucks, faisant référence à une boisson à son menu et au fait que Daenerys possède trois dragons.

TBH we're surprised she didn't order a Dragon Drink. — Starbucks Coffee (@Starbucks) May 6, 2019

Presque vingt mois après le dernier épisode de la saison 7, le premier des six épisodes de l'ultime saison a été diffusé sur HBO, le 14 avril dernier.