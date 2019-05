"Game of Thrones" : SMS anonymes, bug technique… Ils nous racontent comment ils ont été spoilés sur la série culte

L'ultime épisode de la saga doit être diffusé dimanche 19 mai. A cette occasion, franceinfo a recueilli les témoignages de personnes qui ont eu connaissance, sans le vouloir, d'éléments importants de l'intrigue. Attention, cet article est rempli de spoilers.

La fin est proche. Après huit saisons, le tout dernier épisode de la série culte Game of Thrones est diffusé dimanche 19 mai sur HBO aux Etats-Unis et sur la plateforme OCS en France dans la nuit de dimanche à lundi. Les rebondissements, les morts et les trahisons ont foisonné au cours de cette adaptation des livres de George R.R Martin. Et, parfois, des fans ont été informés d'éléments importants de l'intrigue par erreur, négligence ou malveillance. Ils nous racontent.

(Attention, cet article est rempli de spoilers.)

Abonnée (malgré elle) à un service de spoilers par SMS

Cécile a été inscrite, sans le savoir, à spoiled.io (en anglais). "C'est un service américain qui envoie un SMS environ une heure après la diffusion de la série aux Etats-Unis, avec un résumé de l'épisode en trois-quatre lignes qui dit 'machin meurt, machin fait ça, etc.'", explique-t-elle à franceinfo. Il est possible de rentrer n'importe quel numéro. Et pour 1,99 dollar (1,78 euro), vous pouvez spoiler un épisode à une personne de votre entourage. Ce dispositif lui a gâché les deux premiers épisodes de la saison.

Comme je ne m'y attendais pas, j'ai lu les messages en me réveillant et j'ai tout pris dans la figure.Cécileà franceinfo

Après ces déboires, Cécile a confié à son petit ami la consultation de son téléphone le lundi matin pour effacer les messages indésirables car "il s'en fiche des spoilers". La méthode est imparfaite, mais elle s'est avérée la plus adaptée. En effet, bloquer sur votre téléphone le numéro qui envoie les SMS de spoiled.io est inefficace : un message similaire est envoyé depuis un nouveau numéro, précise cette lectrice des livres de George R.R Martin.

La trentenaire, community manager de profession, ignore qui l'a abonnée à ce service, même si ses soupçons se focalisent sur "deux-trois personnes". Selon elle, ce n'est pas l'œuvre d'un ami mais de quelqu'un qui cherche à se venger. Elle n'est toutefois pas spécialement en colère. "Cela m'a fait rire, en fait. Sur le principe, c'est vraiment très réussi. C'est anonyme, c'est léger, c'est pile assez chiant pour embêter quelqu'un, concède-t-elle. J'ai juste peur d'oublier pour l'épisode final."

Averti par un message dans un amphithéâtre

Robin, 18 ans, a appris par mégarde l'une des morts les plus attendues de la saga : celle du Night King (le Roi de la nuit). "C'était lors d'une pause entre un cours de physique et de sciences de la Terre. Un gars avait parié 5 euros qu'il irait écrire au tableau qu'Arya Stark tuait le Roi de la nuit", relate à franceinfo cet étudiant en agronomie.

Le parieur a mis son plan à exécution. Selon Robin, l'étudiant était "plutôt fier" de son geste, a été hué mais, à sa connaissance, n'a pas été victime de représailles. Le message n'est resté que cinq minutes au tableau avant qu'un autre étudiant ne l'efface.

Mais le mal était fait. Robin affirme que cela ne lui a pas "gâché" l'ensemble de la dernière saison mais que "c'est le plus gros événement de l'épisode" (3 de la saison 8). "Cela m'a fait disparaître l'effet de surprise qui devait avoir lieu", constate-t-il simplement.

Victime d'un bug sur une plateforme

Olivier n'est pas du tout un fan de la première heure. "J'ai attendu le mois dernier pour regarder l'intégralité des sept dernières saisons, histoire d'être à contre-courant", raconte-t-il à franceinfo. "Evidemment, au fil de ces sept dernières années, j'ai été spoilé sans le vouloir par mes proches qui en parlaient entre eux, et ce sur plusieurs moments clés de la série", poursuit-il, en relativisant : "Ce n'est pas très grave, je ne connaissais pas les personnages donc ça n'avait pas d'impact, cela gâchait simplement un peu la surprise." Rien de bien terrible jusqu'à la saison 3. Son "pire spoil" est survenu sur une plateforme de streaming illégal.

Par erreur, l'épisode 1 de la saison 3 avait été remplacé par le 10.Olivierà franceinfo

"Et cet épisode démarre par le roi Joffrey déclarant : 'Robb Stark et toute sa famille ont été tués'", se souvient Olivier. "Ça, je ne le savais pas. Mais cela ne m'a pas empêché d'être horrifié par la scène du Red Wedding", nuance-t-il. "Je me serais bien évité ce spoil lié à un problème technique", sourit-il aujourd'hui.

Trahi par une image dans un commentaire sur Facebook

Arthur est tombé sans le vouloir sur une information importante du sixième épisode de la saison 7. "Sur Facebook, en commentaire d'une publication sur la page de L'Equipe", il aperçoit "un œil de dragon bleu". Il comprend immédiatement. "Cela signifie que l'un des dragons de Daenerys meurt et qu'il est récupéré par les marcheurs blancs", interprète-t-il. Il dénonce un spoil "complètement gratuit et inévitable" et en veut aux internautes.

J'en veux beaucoup plus aux gens qui ont 'liké' le commentaire du spoil pour le faire passer en tête et faire en sorte que tout le monde le voie.Arthurà franceinfo

Depuis, il a opté pour une "solution radicale : plus de Facebook". Un choix dont il se félicite : "En plus, ça permet de ne plus voir les âneries de tout le monde. Ce n'est pas plus mal !"

Spoilée par l'actrice Emilia Clarke sur Instagram

Marine "ne regarde jamais l'épisode de Game of Thrones dans la nuit du dimanche au lundi. J'attends le lundi soir." Par conséquent, toute la journée du lundi, la journaliste de 30 ans évite au maximum de consulter les réseaux sociaux afin de ne pas voir de spoilers.

Le 29 avril dernier, elle ne pensait pas être "divulgâchée" sur Instagram. "J'ouvre l'appli et la première photo qui apparaît est celle publiée par Emilia Clarke [qui incarne Daenerys Targaryen] où on la voit avec Iain Glen [qui interprète Ser Jorah] dans les coulisses du tournage", raconte-t-elle à franceinfo.



La jeune femme, qui a commencé à regarder la série lors de la saison 4 et a rattrapé les trois premières saisons en quelques jours, quitte aussitôt Instagram. Mais il est trop tard. "Même en fermant rapidement, j'ai pu apercevoir un emoji pleurs et le début de sa description 'You're the best'… Donc j'en ai conclu que Jorah, qui est un de mes chouchous, n'avait pas survécu à l'épisode !"