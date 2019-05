"Game of Thrones" : plus de 300 000 personnes signent une pétition pour faire réécrire la dernière saison

"Cette série mérite une dernière saison qui fasse sens", écrit celui qui a lancé la pétition.

Vous attendez avec impatience le dernier épisode de "Game of Thrones", programmé dimanche 19 mai ? Vous prévoyez de sortir vos mouchoirs après cette ultime saison qui aura réuni des millions de fans ? Eh bien, sachez que tout le monde n'est pas dans le même état d'esprit que vous. Certains n'ont pas goûté du tout au scénario imaginé par les équipes de la série.

S'il reste donc un dernier épisode, les cinq premiers de la saison 8 ont visiblement déçu plus de 300 000 personnes (vers midi ce jeudi) qui ont signé une pétition afin de faire réécrire cette saison par des "scénaristes compétents". "David Benioff et D.B Weiss [les créateurs de la série] ont démontré qu'ils étaient des scénaristes lamentablement incompétents lorsqu'ils ne pouvaient pas s'appuyer sur les livres", écrit un certain Dylan D., qui a lancé la pétition. "Cette série mérite une dernière saison qui fasse sens. Surprenez-moi et faites que cela arrive HBO !", conclut-il. Pas certain pour autant que la chaîne américaine, qui produit la mythique série, décide de revoir ses plans.