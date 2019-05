"Game of Thrones" : à Bordeaux, des affiches dévoilant la fin de la série collées sur des arrêts du tramway

Plusieurs internautes ont expliqué avoir appris les derniers rebondissements de la sage par ce biais, avant d'avoir eu le temps de regarder l'épisode final.

Dans un amphithéâtre, sur Facebook ou à cause d'un bug : de nombreux fans de Game of Thrones se sont déjà vu gâcher un rebondissement de la série par inadvertance (et nous l'ont raconté). Lundi 20 mai, à Bordeaux, ce sont des affiches collées sur des stations de tramway qui ont "spoilé" les fans, ont raconté plusieurs d'entre-eux sur les réseaux sociaux, comme l'a repéré Sud-Ouest.

"... monte sur le trône", "... bute ..." : c'est par ces messages, qui n'avaient bien sûr pas été anonymisés, que des usagers du tramway bordelais ont appris les principaux enseignements de l'épisode final de la série, diffusé la nuit précédente aux Etats-Unis : à moins d'avoir veillé pour le regarder en direct, les fans n'avaient pas encore eu le temps de le regarder.

Les arrêts de tram dans tout le centre de Bordeaux. Le chômage fc.#GameOfThrones pic.twitter.com/Bircqpqgkr — miento (@mientooo) 20 mai 2019

Donc y'a vraiment quelqu'un a #Bordeaux qui s'est levé hyper tôt, qui a sûrement regardé l'épisode en direct à 3h. Pour aller placarder des spoilers sur les arrêts de tram.#GAMEOFTHRONES pic.twitter.com/gXSqruvSWg — Ronan (@RonanBoivineau) 20 mai 2019

Sur Twitter, l'initiative a provoqué des réactions de colère : "y'a plus de respect", "spoiler reste un crime",... L'identité du ou des auteurs de ces affichettes reste un mystère.

Donc je me suis fais spoil GOT parce que les mecs ont trouvés le moyens de tout afficher dans Bordeaux — Fanny (@TiffanyVilloury) 20 mai 2019

Est-ce qu'on en parle de la personne qui a accroché des spoilers du dernier épisode de GOT à l'arrêt de tram Victoire ? Certes l'épisode était pas fameux mais spoiler reste un crime #GameofThrones #TheFinalEpisode #GameOfThronesFinale #bordeaux #TBMTram — MasterofUniverse (@MasterofUniver3) 20 mai 2019

A #Bordeaux des gens ont affiché aux arrêts de tram des spoilers du dernier épisode de #got ... genre qui tue qui et qui monte sur le trône ya plus de respect... que fait #TBM_Tram — Fandreams (@Fandreamsss) 20 mai 2019